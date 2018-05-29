В Азербайджане 5-летний мальчик случайно застрелил свою мать
Пуля попала женщине в голову.
Фото : Выкса.РФ29 мая 2018, 10:18
В селе Биджо Агсуинского района произошел несчастный случай, сообщает 1news.az.
От огнестрельного ранения скончалась Имамалиева Самира (1992 г.р.).
Как стало известно, в то время, как женщина спала, ее 5-летний сын стал играть с имевшимся дома охотничьим ружьем, в результате чего произошел случайный выстрел.
Пуля попала женщине в голову, она скончалась на месте.
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