В ЮКО назначен директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Новым директором филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Южно-Казахстанской области назначен Женисбек Ержан Женисбекович

Ержан Женисбекович родился 3 ноября 1979 года в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области. В 1996-1999 годы учился в Южно-Казахстанском государственном университете имени М.Ауезова, далее окончил магистратуру по своей специальности.

Трудовую деятельность начал в 2000 году главным специалистом отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима г.Шымкент.

В 2000-2017 годы своей деятельности занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, заместителя руководителя в аппарате акимата г.Шымкент, заместителя акима Ордабасинского района ЮКО.

С 2017 года и по сегодняшний день работал директором департамента внутренней безопасности Аппарата Правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».