С памятников в парке 28 панфиловцев вандалы сняли буквы

Преступление было совершенно ночью.

За ночь с памятников исчезли 7 букв, передает Zakon.kz со ссылкой на InAlmaty.kz.

Об этом редакции рассказал главный инженер обслуживающей компании «Greenland» Аркен Ахметов.

«Был совершен акт вандализма. Украли буквы и тем самым нанесли ущерб. Памятники культуры принадлежат Управлению культуры города Алматы. Преступление было совершенно ночью», - сообщил Ахметов.

На место совершения правонарушения были вызваны правоохранительные органы. На данный момент они проводят следственные действия.

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