С памятников в парке 28 панфиловцев вандалы сняли буквы
Преступление было совершенно ночью.
Фото : inalmaty.kz29 мая 2018, 10:46
За ночь с памятников исчезли 7 букв, передает Zakon.kz со ссылкой на InAlmaty.kz.
Об этом редакции рассказал главный инженер обслуживающей компании «Greenland» Аркен Ахметов.
«Был совершен акт вандализма. Украли буквы и тем самым нанесли ущерб. Памятники культуры принадлежат Управлению культуры города Алматы. Преступление было совершенно ночью», - сообщил Ахметов.
На место совершения правонарушения были вызваны правоохранительные органы. На данный момент они проводят следственные действия.
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