Казахстанцы зарабатывают больше: зарплаты выросли на 9% за год, фонд оплаты труда - на 10%

Казахстанцы стали больше зарабатывать: по итогам I квартала текущего года среднемесячная заработная плата в стране составила 152,4 тысячи тенге. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее рост составил 8,7%, причем покупательская способность зарплат выросла на 2%.

Фонд заработной платы, соответственно, увеличился в январе-марте 2018 года уже до 1,61 триллиона тенге - сразу на 10,2% больше, чем в прошлом году.

Крупнейшие банки РК, ориентированные на работу с корпоративным сектором, предлагают все более привлекательные условия по зарплатным проектам - как для юридических лиц-клиентов, так и для самих сотрудников.

Так, среди ТОП-10 БВУ, работающих с юрлицами*, бесплатное зачисление заработной платы работникам компании-партнера предлагают 6 банков.

Впрочем, единственный банк, который указал комиссию в 0 тенге за данную услугу вне зависимости от объемов фонда оплаты труда - АТФБанк.

У ForteBank несколько пакетных предложений по зарплатным проектам - зачисление без комиссий применяется при условии оплаты работниками организации ежемесячной абонентской платы.

У БЦК и Сбербанка комиссия варьируется от 0% до 0,5%, в зависимости от объемов фонда оплаты труда и пакетных предложений. Также Цеснабанк указал комиссию от 0% и выше, согласно скорингу фонда оплаты труда. У Евразийского комиссия за перечисление при зарплатном проекте от 0% до 10%.

*Рассматривается десятка банков-лидеров по объему корпоративных вкладов. На эти ТОП-10 банков приходится 83% от совокупного портфеля вкладов юридических лиц БВУ РК, включая текущие счета компаний.

В рамках зарплатных проектов АТФБанка казахстанцы могут обналичивать заработные платы с помощью зарплатных карт через любые банкоматы РК и всего мира без комиссий.

Похожие условия - у ForteBank, однако в пределах месячного лимита: от 300 тысяч тг до 5 млн тг (в зависимости от вида карты) - снятие денег бесплатно, свыше - 0,3% в своих банкоматах, 0,5% - в чужих по РК, и 1,5% - вне РК. Также бесплатное снятие в любых банкоматах на территории РК в пределах месячного лимита до 300 тысяч тенге - у Банка Центркредит и Евразийского.

У Altyn Bank - бесплатное снятие денег в любых банкоматах РК, за рубежом - 1%. У Сбербанка бесплатное снятие денег доступно только в собственной банкоматной сети.

Дополнительный плюс для участников зарплатных проектов - cashback по зарплатным картам (кэшбэк - возврат части потраченной суммы на карту или на бонусный счет).

Так, АТФБанк предлагает клиентам до 1,5% возврата (причем не просто бонусами, а в тенге).

Также 1-1,5% кэшбэка, в зависимости от типа карты, предлагает Forte, до 1,5% - Евразийский (по определенному зарплатному проекту), до 1% - Сбербанк.

Система HalykBonus работает у Народного Банка, Go!бонусы - у Казкоммерцбанка.

Кроме того, у многих банков более высокий кэшбэк (до 15%) - в сети партнерских компаний или на определенные категории товаров.