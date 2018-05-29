Вебинар «Меры противодействия коррупции»
Будем говорить о том, существуют ли эффективные способы противодействия коррупции.
Фото : FB.ru29 мая 2018, 11:00
Смотрите бесплатный вебинар, организованный ИС «Параграф» совместно с Институтом законодательства РК «Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия коррупции: состояние и перспективы».
Ведущий - С.М.Рахметов, д.ю.н., профессор, автор 226 научных работ, в т.ч. 5 монографий, Комментариев к Уголовному кодексу РК, учебников по Общей и Особенной частям уголовного права.
Будем говорить о том, существуют ли эффективные способы противодействия коррупции.
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