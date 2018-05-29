В Алматы обновили формат работы с налогоплательщиками

Модернизирован Центр обслуживания налогоплательщиков Управления государственных доходов Жетысуского района Алматы. Улучшение налогового администрирования повышает удовлетворенность бизнеса и является одним из приоритетных направлений в работе госорганов Алматы — города предпринимательства и частного капитала. Об этом аким Бауыржан Байбек сказал во время посещения обновленного Центра обслуживания налогоплательщиков.

Услуги в новом формате сегодня оказывают уже в четырех районах мегаполиса. Теперь применяется «пакетное обслуживание», когда потоки распределяются модератором в зависимости от категории.

«То есть профессиональные бухгалтеры, начинающие предприниматели, лица с ограниченными возможностями и другие категории обслуживаются у различных операторов. Введен пакет „Балапан» для посетителей с детьми, позволяющий родителям получить необходимые услуги в зоне видимости детской площадки. Действуют зоны с терминалами самообслуживания налогоплательщиков», — рассказал руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Аскар Тынысбеков.

Ранее в Алматы открылась общественная приемная акимата «Open Almaty», где по принципу«одного окна» оказываются услуги, не охваченные ЦОНами. Алматинский проект отмечен наградами европейского форума «Умных городов» и конкурса городских практик СНГ в номинации «Город, где хочется жить». При поддержке акимата Алматы городской прокуратурой запущен Центр правоохранительных услуг с использованием современных технологий управления.