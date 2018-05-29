В Атырау будет создано управление рыбной промышленности

В регионе наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса.

Новый государственный орган будет заниматься вопросами развития рыбной отрасли. Об этом в ходе рабочего совещания с участием Председателя Президиума Национальной Палаты предпринимателей "Атамекен" Тимуром Кулибаевым рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев передает zakon.kz со ссылкой на УВП Атырау.

По словам главы региона, сегодня с уверенностью можно сказать, что благодаря совместной работе правоохранительных и надзорных органов, Министерства сельского хозяйства, а также местной исполнительной власти в Атырауской области практически искоренен незаконный рыбный лов и оборот рыбной продукции.

- В скором времени мы добьемся того чтобы рыбу ловили только законным методом. В настоящее время наши предприниматели работают над внедрением углубленной переработки рыбы для получения продукции с большой добавленной стоимостью. У нас из 19 природопользователей, которые занимаются выловом и переработкой рыбы, пока только 1 имеет еврокод - это ПК "Амангельды", еще одно ТОО скоро также получит еврокод и сможет экспортировать рыбную продукцию за рубеж. В наших планах оказать поддержку предпринимателям, увеличить количество экспортируемой продукции. Процесс переработки и производства рыбной продукции может проводиться непосредственно самими предприятиями на местах. После чего уже можно будет экспортировать готовую продукцию с маркой "Сделано в Атырау" на зарубежный рынок. - рассказал Нурлан Ногаев.

В регионе наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса. Сегодня Атырауская область обеспечивает себя картофелем на 40%, на 80 - 90% идет полное самообеспечение по овощам, фруктам, и бахчевыми.

Еще один положительный пример - в Атырауской области из 8, 5 тыс га посевных на 2, 5 тыс используется капельное орошение. По словам главы региона, фермеры сами заинтересованы примерять новую технологию: из-за специфического состава почвы, в основном, солончака, а также получении инвестсубсидий, которые выдаются фермерам, применяющим современные инновационные технологии в производстве.

Председатель Президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев отметил положительную динамику развития АПК в Атырауской области и высказался о возможности проведения в регионе совместного расширенного совещания с участием Министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева.

-Давайте совместно отработаем карту развития региона, где будут отражены вопросы развития АПК, в том числе рыбной промышленности, молочного производства, животноводства. Мы все эти вопросы отработаем с Министерством сельского хозяйства, составим план работы и будем уже работать по нему. Здесь должны оказать содействие и СПК, региональная палата предпринимателей, и местные исполнительные органы, - заключил Тимур Кулибаев.

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