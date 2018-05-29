Пассажирский автобус перевернулся в Таразе

Жертв и пострадавших нет.

Крупное ДТП произошло в Таразе: на улице Толе би перевернулся пассажирский автобус, передает корреспондент BNews.kz.

По словам очевидцев, людей в автобусе уже не было. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Водитель маршрутки в это время пытался собственными силами перевернуть транспортное средство. Что-либо комментировать водитель отказался.

Как сообщают в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, вызов в скорую помощь сделали очевидцы. Жертв и пострадавших нет, пассажиры отделались легким испугом.

"16-й маршрут самый востребованный в городе. Но водители автобусов "летают" по дорогам. Иногда даже на красный свет проезжают. Благо, что никто не пострадал, но надо обратить внимание на таких “лётчиков”, - говорит жительница Тараза Светлана Михайлова, одна из очевидцев ДТП.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, в связи с чем произошло ДТП.

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