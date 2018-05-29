Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 329,13, RUBKZT_TOD = 5,2932 (-0,0181), CNYKZT_TOD = 51,3500

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 329,13 тенге за доллар, объем торгов - 40 550 тыс. USD;

- по доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге составил 5,2932 тенге за рубль (-0,0181 тенге), объеме торгов 17 000 тыс. рублей (-3 000 тыс. рублей);

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,3500 тенге за юань, объем торгов - 400 тыс. юаней.

На рынке операций валютного свопа:

- по CNYKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по CNYKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается. Для указанных инструментов данная сессия является основной.