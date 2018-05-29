ЕЭК продолжает совершенствовать антимонопольное право Союза

Согласованные со всеми странами изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по внедрению инструментов предостережения и предупреждения в сфере антимонопольного регулирования одобрены Коллегией Комиссии и направлены на внутригосударственное согласование. Об этом сообщил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Марат Кусаинов на совещании руководителей антимонопольных органов стран ЕАЭС.

После вступления в силу изменений в Договор о Союзе Комиссия получит полномочия выдавать предупреждения без назначения расследования. Хозяйствующие субъекты ЕАЭС, в свою очередь, получат возможность самостоятельно устранять нарушения и восстанавливать конкуренцию без уплаты штрафа. Одновременно, как подчеркнул министр ЕЭК, «внедрение инструментов предостережения и предупреждения значительно снизит административную нагрузку на бизнес».

Кроме того, Марат Кусаинов отметил эффективное поэтапное выполнение Плана совместных с национальными антимонопольными органами мероприятий по адвокатированию конкуренции (повышению информированности бизнеса) в ЕАЭС на 2018-2020 годы. В этом контексте особая роль отводится новому формату взаимодействия с бизнесом - Общественной приемной, который включает разъяснительную работу и индивидуальные консультации представителей делового сообщества. «Если права конкретного предпринимателя на общем рынке нарушены антиконкурентными действиями его партнеров, мы готовы ему помочь, безусловно, в рамках своей компетенции», - пояснил Марат Кусаинов. По его словам, такой формат взаимодействия с бизнесом необходим, так как «он позволяет эффективно разъяснять права и ответственность бизнеса в сфере конкуренции на трансграничных рынках Союза».

В рамках совещания главы конкурентных ведомств ЕАЭС рассмотрели подходы, необходимые для обеспечения справедливой конкуренции, а также предложения по модернизации антимонопольного регулирования в праве Союза.

Эксперты ЕЭК рассказали о реализации предложений Республики Армения по внесению изменений в техрегламенты Союза по итогам выявленных случаев недобросовестной конкуренции, а также детально рассмотрели инициативу Республики Беларусь о конкретизации запрещенных форм недобросовестной конкуренции в Договоре о ЕАЭС.

Кроме того, руководство ФАС России акцентировало внимание на необходимости совершенствования государственной политики по развитию конкуренции в контексте выполнения Указа Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а именно о создании инфраструктуры органов власти, участвующих в развитии конкуренции, а также нормативной базы. Замглавы ФАС РФ Андрей Цыганов подчеркнул, что для этой работы «нужно обеспечить синергию на всех уровнях власти - законодательной, исполнительной и судебной, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях». Как отметил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, в конечном итоге эта работа обеспечит снижение числа нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти, увеличение доли госзакупок.

Представители Кыргызской Республики обсудили на совещании возможные варианты улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов Кыргызстана с помощью инструментов антимонопольного реагирования.