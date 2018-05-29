Формат договора об общем электроэнергетическом рынке Союза согласован на уровне заместителей министров энергетики стран ЕАЭС

Формат международного договора об общем электроэнергетическом рынке (ОЭР) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его неурегулированные положения обсудили заместители руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере энергетики. Их совещание под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Эмиля Кайкиева прошло на площадке Комиссии.

По итогам совещания стороны согласились, что международный договор об общем электроэнергетическом рынке будет принят в форме внесения изменений в действующий Договор о ЕАЭС, а именно в Приложение № 21 к нему. Таким образом, предполагается, что все основные договоренности по рынку будут содержаться в Договоре о ЕАЭС, что соответствует логике построения основного союзного документа.

Также достигнут ряд договоренностей по отдельным ранее не урегулированным поправкам Договора о ЕАЭС, касающимся создания ОЭР Союза, в частности по отношениям с третьими государствами. Так, определено, что межгосударственная передача электроэнергии (мощности) в целях исполнения обязательств в отношении субъектов электроэнергетики третьих государств будет регулироваться законодательством страны-участницы ЕАЭС, через территорию которой осуществляется такая передача.​

Принято также решение обеспечить одновременное вступление в силу всех правил функционирования общего электроэнергетического рынка Союза, предусмотрев соответствующее поручение в решении Совета ЕЭК. Согласно этому решению договор об общем электроэнергетическом рынке будет направлен в государства-члены для проведения процедур, необходимых для его подписания.

При этом стороны продолжают обсуждение некоторых положений, касающихся определений «общего электроэнергетического рынка» и «межгосударственной передачи электрической энергии», а также разделения вертикально-интегрированных структур. Эти вопросы планируется рассмотреть на одном из заседаний Коллегии ЕЭК.

Кроме того, заместители руководителей энергетических ведомств обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой правил функционирования ОЭР Союза. А именно: возможности обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики через коммерческого агента (уполномоченную организацию), расчетной валюты и единого времени («среднеевропейского» или «московского») при определении сроков совершения действий на централизованных торгах электрической энергии на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Также обсуждалось определение внутренних потребностей в электрической энергии государств-членов Союза. Стороны договорились вернуться к рассмотрению этих вопросов после дополнительной оценки профильными экспертами последствий принятия тех или иных решений.​