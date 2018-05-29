Бозумбаев прокомментировал возможность смягчения сделки ОПЕК+

Казахстан по вопросу возможного смягчения сделки ОПЕК+ будет координироваться с Россией.

Казахстан по вопросу возможного смягчения сделки ОПЕК+ будет координироваться с Россией, заявил РИА Новости глава Минэнерго республики Канат Бозумбаев.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее Новак добавил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

"Мы не члены ОПЕК… мы будем координировать эту деятельность с министром энергетики РФ", — сказал Бозумбаев РИА Новости.

Он подчеркнул, что "с большой долей вероятности" лично примет участие в обсуждении условий сделки, запланированном на июнь.

"Будем (обсуждать — ред.), обязательно поедем", — сказал министр.

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