Сагадиев рассказал, как отдохнут дети на каникулах

Для организации отдыха детей из социально-уязвимых слоев населения выделено около 4 млрд тенге.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев доложил премьер-министру, каким образом будет организован летний отдых казахстанских детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МОН сообщил, что в текущем году из 2 815 тысяч детей 1-10 классов оздоровлением будут охвачены 2 600 тысяч. По сравнению с прошлым годом - больше на 120 тысяч детей. Также с 1 июня с охватом около 1,5 млн детей начнут работу 12,5 тыс. пришкольных лагерей.

«В течение всего лета будут действовать 225 загородных, около 2 тысяч палаточных, спортивных, юрточных лагерей. Кроме того, в летний период во всех организациях образования, дворовых клубах будут работать секции, кружки, клубы, проводиться экскурсии с охватом более 2,5 млн или 91% школьников», - проинформировал Ерлан Сагадиев.

Он рассказал, что самым большим мероприятием этого лета будет парад музыкальных ансамблей всех школ, который пройдет 1 июня в текущем году. Ожидается, что в параде, проводимом в Международный день защиты детей во всех регионах, примут участие свыше 500 тысяч детей.

«Если в прошлом году участвовало 100 тысяч детей, в этом году мы видим, что количество увеличилось в пять раз», - пояснил он.

«Несомненно большинству родителей хочется, чтобы дети отдохнули в загородных лагерях. Однако действующих в регионах загородных лагерей не хватает для того, чтобы охватить отдыхом всех детей. У нас охват детей по областям неравномерный», - добавил он.

Он отметил, что для организации летнего отдыха детей из социально-уязвимых слоев населения из средств местного бюджета в текущем году выделено около 4 млрд тенге.

«В этой связи предлагаем местным исполнительным органам рассмотреть возможность организации отдыха и оздоровления детей этих категорий в лагерях других областей. Ежегодно министерством организовывается отдых детей порядка 9 тысяч детей всех регионов республики в республиканских центрах «Балдаурен» и «Капшагай-Балдаурен». В местных исполнительных органах также имеется опыт организации отдыха детей в соседних регионах», - подчеркнул Ерлан Сагадиев.

Министр напомнил, что в прошлом году для изучения указанного вопроса был использован механизм общественного контроля. В состав общественной комиссии, созданной во всех регионах республики, вошли представители НПО, родительской общественности. Комиссия изучила деятельность более 12 тысяч детских лагерей, провела мониторинг.

«По результатам акиматом городов, районов даны конкретные рекомендации. Считаю, что данную работу надо продолжить и в этом году», - заключил он.

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