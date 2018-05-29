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Утверждена Инструкция по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам и Правила проведения анализа состояния законности и оценки актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов
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Аннотация к документу: Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 мая 2018 года № 60 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 статьи 10 и подпунктом 6) статьи 37 Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 года «О прокуратуре» утверждена:
1) Инструкцию по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам, согласно приложению 1 к приказу;
2) Правила проведения анализа состояния законности и оценки актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций, согласно приложению 2 к приказу.
В частности, Деятельность органов прокуратуры по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам включает в себя:
1) высший надзор за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;
2) представительство интересов государства в суде по гражданским делам и делам об административных правонарушениях в порядке, определенном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (далее - ГПК) и Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее - КоАП);
3) надзор за законностью вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам и делам об административных правонарушениях;
4) надзор за законностью исполнительного производства по гражданским, уголовным делам (за исключением взыскания уголовных штрафов и конфискации имущества) и делам об административных правонарушениях.
Задачами надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам являются:
1) защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства;
2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий.
В целях реализации указанных задач прокурор:
1) анализирует состояние законности;
2) оценивает акты и решения Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций;
3) проводит проверки соблюдения законности в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности;
4) представляет интересы государства в суде по гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также осуществляет надзор за законностью исполнительного производства.
Анализ состояния законности и оценка актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций проводится в соответствии с Правилами проведения анализа состояния законности и оценки актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций.
Также анализ состояния законности и оценка актов и решений являются формами высшего надзора органов прокуратуры и осуществляются в целях реализации задач, предусмотренных в статье 4 Закона.
Анализ состояния законности (далее - анализ) проводится прокурорами без посещения субъектов (объектов) путем сбора, изучения и обработки сведений, документов и материалов о состоянии законности, в том числе с использованием доступа к информационным системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов.
Анализ проводится по конкретному факту либо сфере правоотношений в целях оценки состояния законности.
Анализ проводится на основании мониторинга (наблюдения) ситуации на поднадзорной территории, осуществляемого на постоянной основе, либо сведений о нарушениях законности, полученных органами прокуратуры из различных источников информации, а также по поручениям Президента Республики Казахстан или Генерального Прокурора Республики Казахстан (далее - Генеральный Прокурор) или вышестоящей прокуратуры.
Проведение анализа инициируется по рапорту, согласованному Генеральным Прокурором, заместителем Генерального Прокурора, руководителем самостоятельного структурного подразделения Генеральной прокуратуры, прокурором области и приравненным к нему прокурором (далее - прокурор области), заместителем прокурора области, прокурором района и приравненным к нему прокурором (далее - прокурор района) либо лицами, их замещающими.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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