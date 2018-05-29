В соответствии с пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 статьи 10 и подпунктом 6) статьи 37 Закона Республики Казахстан от 30 июня 2017 года «О прокуратуре» утверждена:

1) Инструкцию по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам, согласно приложению 1 к приказу;

2) Правила проведения анализа состояния законности и оценки актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций, согласно приложению 2 к приказу.

В частности, Деятельность органов прокуратуры по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам включает в себя:

1) высший надзор за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;

2) представительство интересов государства в суде по гражданским делам и делам об административных правонарушениях в порядке, определенном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (далее - ГПК) и Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее - КоАП);

3) надзор за законностью вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам и делам об административных правонарушениях;

4) надзор за законностью исполнительного производства по гражданским, уголовным делам (за исключением взыскания уголовных штрафов и конфискации имущества) и делам об административных правонарушениях.

Задачами надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам являются:

1) защита и восстановление прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц, общества и государства;

2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий.

В целях реализации указанных задач прокурор:

1) анализирует состояние законности;

2) оценивает акты и решения Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций;

3) проводит проверки соблюдения законности в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности;

4) представляет интересы государства в суде по гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также осуществляет надзор за законностью исполнительного производства.

Анализ состояния законности и оценка актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций проводится в соответствии с Правилами проведения анализа состояния законности и оценки актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций.

Также анализ состояния законности и оценка актов и решений являются формами высшего надзора органов прокуратуры и осуществляются в целях реализации задач, предусмотренных в статье 4 Закона.

Анализ состояния законности (далее - анализ) проводится прокурорами без посещения субъектов (объектов) путем сбора, изучения и обработки сведений, документов и материалов о состоянии законности, в том числе с использованием доступа к информационным системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов.

Анализ проводится по конкретному факту либо сфере правоотношений в целях оценки состояния законности.

Анализ проводится на основании мониторинга (наблюдения) ситуации на поднадзорной территории, осуществляемого на постоянной основе, либо сведений о нарушениях законности, полученных органами прокуратуры из различных источников информации, а также по поручениям Президента Республики Казахстан или Генерального Прокурора Республики Казахстан (далее - Генеральный Прокурор) или вышестоящей прокуратуры.

Проведение анализа инициируется по рапорту, согласованному Генеральным Прокурором, заместителем Генерального Прокурора, руководителем самостоятельного структурного подразделения Генеральной прокуратуры, прокурором области и приравненным к нему прокурором (далее - прокурор области), заместителем прокурора области, прокурором района и приравненным к нему прокурором (далее - прокурор района) либо лицами, их замещающими.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.