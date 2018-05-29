Названа причина массового отравления на ауызашаре в Караганде

Пригласившая гостей семья нарушила правила хранения продуктов питания.

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин прокомментировал массовое отравление на ауызашаре в Караганде, передаёт корреспондент BNews.kz.

"В субботу на ауызашар домой пригласили порядка 30 гостей. В ходе расследования установили грубое нарушение. Естественно, дома никто не контролирует (качество продуктов - прим. автора). Они купили пирожные масляные, белковые, которые хранились без холода в течение пяти суток. Мясо отварили утром и только в девять часов вечера начали употреблять", - сообщил Бекшин журналистам в кулуарах заседания Правительства.

По его словам, это и стало причиной пищевого отравления.

"На сегодня 20 человек госпитализированы, из них четверо детей. Меры принимаются, ситуация под контролем. Думаю исход будет благоприятный. Два человека, которые были в реанимации, приходят в себя. Состояние удовлетворительное, ближе к среднему", - отметил он.

Жандарбек Бекшин подтвердил информацию о том, что у мяса был зелёный оттенок.

"На срезе мясо было зеленоватое, присутствовал неприятный запах. Готовили бешпармак и была говядина плюс просоленная конина. Вот как раз на срезе конины был зеленоватый цвет", - добавил он.

Бекшин отметил, что все госпитализированные являются карагандинцами.

Напомним, карагандинцы стали обращаться в инфекционную больницу в субботу, 26 мая. Все пациенты ели пищу в одном доме. Среди отравившихся есть дети.

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