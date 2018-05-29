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Актер Панин дал своей 10-летней дочке порулить на дороге

За передачу машины несовершеннолетнему владельцу грозит штраф 30 тысяч рублей.

Фото : Кадр из видео29 мая 2018, 12:18

Лишенный водительских прав актер Алексей Панин решил посадить за руль свою 10-летнюю дочь, сообщают Vesti.ru.

Судя по ролику, который опубликовал сам артист, девочка оказалась благоразумнее отца, и хотя бы задумалась о том, что нужно пристегнуться.

- Пристегиваться?

- Зачем тебе пристегиваться в поле? Выжимай, до конца.

Съемка ведется с заднего сиденья машины. Так что ребенок, который едва выглядывает из-за руля, похоже, едет без какой-либо подстраховки, но под восторженные комментарии родителя. За передачу машины несовершеннолетнему владельцу грозит штраф 30 тысяч рублей. В этом случае, правда, хозяина автомобиля еще нужно установить.

Иномарку самого Панина конфисковали еще в апреле за долги по штрафам, кредитам и алиментам. Изъятие сопровождалось истерикой и уличной сценой.


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