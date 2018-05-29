Абаева поразило сходство логотипов "Рухани Жаңғыру" и французской организации
Глава Минкульта не спешит с заявлениями о плагиате.
Фото : Central Asia Monitor29 мая 2018, 12:20
Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал схожесть логотипа "Рухани Жаңғыру" с изображением французской организации, передает Спутник.
"Мы сейчас посмотрим, разберемся, вам отдельно скажем. Да, действительно, логотип имеет определенное сходство, достаточно даже такое серьезное, но я не думаю, что речь идет о плагиате. Будем отдельно разбираться", — сказал Абаев, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что для него схожесть изображений стала неожиданностью.
Ранее пользователи казахстанского сегмента Facebook сравнили логотип государственной программы модернизации сознания "Рухани Жаңғыру", выполненный в форме парящего орла в цветной мозаике, с изображением французской организации, также напоминающий парящую птицу из цветных вставок.
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