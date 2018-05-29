Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Абаева поразило сходство логотипов "Рухани Жаңғыру" и французской организации

Глава Минкульта не спешит с заявлениями о плагиате.

Фото : Central Asia Monitor29 мая 2018, 12:20

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал схожесть логотипа "Рухани Жаңғыру" с изображением французской организации, передает Спутник.

"Мы сейчас посмотрим, разберемся, вам отдельно скажем. Да, действительно, логотип имеет определенное сходство, достаточно даже такое серьезное, но я не думаю, что речь идет о плагиате. Будем отдельно разбираться", — сказал Абаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что для него схожесть изображений стала неожиданностью.

Ранее пользователи казахстанского сегмента Facebook сравнили логотип государственной программы модернизации сознания "Рухани Жаңғыру", выполненный в форме парящего орла в цветной мозаике, с изображением французской организации, также напоминающий парящую птицу из цветных вставок.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты