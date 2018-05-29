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Супермодели 90-х: что с ними стало

Как сейчас выглядят популярные модели 90-х.

Фото : Reuters29 мая 2018, 12:31

Девяностые годы были временем супермоделей: имена Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты знали все. Казалось, их молодость вечна. Но все проходит. Как выглядят модели сейчас — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Синди Кроуфорд в 90-е и сейчас.

Наоми Кэмпбелл в 90-е и сейчас.

Кристи Тарлингтон в 90-е и сейчас.

Надя Ауэрман в 90-е и сейчас.

Клаудия Шиффер в 90-е годы и сейчас.

Татьяна Патиц в 90-е и сейчас.

Хелена Кристенсен в 90-е и сейчас.

Тайра Бэнкс в 90-е и сейчас.

Карла Бруни в 90-е и сейчас.

Линда Евангелиста в 90-е и сейчас.

Ева Херцигова в 90-е и сейчас.

Фото Reuters


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