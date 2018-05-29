Супермодели 90-х: что с ними стало
Как сейчас выглядят популярные модели 90-х.
Фото : Reuters29 мая 2018, 12:31
Девяностые годы были временем супермоделей: имена Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты знали все. Казалось, их молодость вечна. Но все проходит. Как выглядят модели сейчас — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Синди Кроуфорд в 90-е и сейчас.
Наоми Кэмпбелл в 90-е и сейчас.
Кристи Тарлингтон в 90-е и сейчас.
Надя Ауэрман в 90-е и сейчас.
Клаудия Шиффер в 90-е годы и сейчас.
Татьяна Патиц в 90-е и сейчас.
Хелена Кристенсен в 90-е и сейчас.
Тайра Бэнкс в 90-е и сейчас.
Карла Бруни в 90-е и сейчас.
Линда Евангелиста в 90-е и сейчас.
Ева Херцигова в 90-е и сейчас.
Фото Reuters
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