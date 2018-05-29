Налоговика, сообщившего о взятке в 500 тенге, могут поощрить деньгами

По законодательству предусматривается поощрение за сообщение о факте коррупционных нарушений.

Стали известны новые подробности об инциденте со штрафом в 336 700 тенге за взятку в 500 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный сотрудник в тот день занимался именно консультацией граждан. Он помогал всем, кто там находился, в частности, и данной гражданке. Она подозвала его к себе, так как не владела компьютером. И даже на этом начальном уровне она говорила, что отблагодарит его, видя, что он молодой. Наверное, чтобы он больше внимания уделил именно ей. По завершении его работы гражданка озвучила, что даст ему N-ную сумму, 500 тенге, якобы на чай или на «сникерс». Специалист отказывался, есть свидетели», - сказал и. о. руководителя управления профилактики коррупции департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане Данияр Раимбаев на брифинге в акимате.

По его словам, молодой человек категорически отказался, однако женщину это не остановило.

«В то время, когда он помогал другому посетителю, она все равно подошла к нему, положила купюру в карман и быстро вышла из кабинета. Молодой человек не смог быстро отреагировать, так как был занят другим посетителем. Затем он сообщил своему непосредственному руководителю, тем самым оградив от неприятностей себя. Эту женщину нашли по документам и видео», - сообщил он.

Также Д. Раимбаев рассказал о полагающейся за этот поступок премии налоговику.

«По законодательству предусматривается поощрение за сообщение о факте коррупционных нарушений. Нашим департаментом сейчас направлено письмо о рассмотрении данного вопроса. За сообщение об административном правонарушении предусматривается материальное вознаграждение в размере 30 МРП (1 МРП равен 2405 тенге) », - заключил он.

Напомним, в Астане налоговик пожаловался на астанчанку, которая отблагодарила его за помощь в сдаче налоговой отчетности, за что ее оштрафовали на 336700 тенге.

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