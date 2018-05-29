Международные резервы Казахстана выросли

В рейтинге стран по международным резервам Казахстан находится на 40-м месте.

Валовые международные резервы Казахстана кумулятивно по итогам апреля 2018 года составили 31,8 млрд долларов США - это на 6,7% больше, чем годом ранее (было 29,8 млрд долларов). Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Международные резервы состоят из золота - 41,9%, или 13,3 млрд долларов США, и активов в СКВ* - 58,1%, или 18,5 млрд долл. Золотые резервы страны за год увеличились на 20,8% (плюс 2,3 млрд долл), в тоже время активы в СКВ сократились на 1,6% (минус 299 млн долл).

*Свободно конвертируемая валюта.

С учетом активов национального фонда РК в иностранной валюте, валовые международные резервы составляют 90,7 млрд долл, из которых к активам НФ РК относятся 58,9 млрд долл. При этом активы фонда сокращаются с сентября 2014 года с переменным ростом. Суммарно, с пикового значения в 77,2 млрд долл, активы фонда сократились (за период август 2014 - апрель 2018) на 23,8%, или 18,4 млрд долл.

Чистые международные резервы составили 31,3 млрд долл, что равно 98,4% от валовых международных резервов. Объемы чистых международных резервов в последние 5 лет растут из года в год. Совокупный прирост составил 5,4 млрд долларов США или 20,8%.

По версии Всемирного банка (2016) Казахстан находится на 47 месте (29,6 млрд долларов США) в мировом рейтинге стран по запасам международных резервов.

Ближайшие три страны, находящиеся впереди Казахстана: Нигерия - 30 млрд долл, Катар - 31,9 млрд и Бангладеш - 32,3 млрд. Ближайшая страна после Казахстана - Венгрия, с объемом резервов в 25,8 млрд долларов США.

В то же время, по версии Международного валютного фонда по данным января 2018 года Казахстан находится на 40-й строчке (31,3 млрд долларов США) во всемирном рейтинге.

В ТОП-5 стран по размерам международных резервов входят: Китай - 3,5 трлн долл, Япония - 1,3 трлн, страны Еврозоны - 865,7 млрд, Швейцария - 836,7 млрд, Саудовская Аравия - 494,5 млрд долл США.

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