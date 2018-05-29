Две семьи из ЮКО примут участие в республиканском конкурсе «Мерейлі отбасы-2018»

В ходе регионального конкурса, состоящего из трех этапов (районного, регионального и республиканского) было отобрано 38 семей, в том числе 30 семей были признаны лучшими.

В Южном Казахстане объявлены победители регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2018». В областной филармонии имени Шамши Калдаякова, в торжественной обстановке заместитель акима области Ербол Садыр поздравил победителей конкурса, вручив от имени акима области дипломы и денежные призы передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В ходе регионального конкурса, состоящего из трех этапов (районного, регионального и республиканского) было отобрано 38 семей, в том числе 30 семей были признаны лучшими. Среди них семья Мухтара Момынова из Казыгуртского района и семья Сапаралы Серикбаева из Мактааральского района, которым вручили по 1 000 000 тенге. Таким образом, путевки для участия в республиканском конкурсе, который пройдет в сентябре месяце в Астане получили две южноказахстанские семьи.

Наряду с этим, 28 семей, принявших участие в заключительном региональном этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы-2018» получили от имени акима области Жансеита Туймебаева благодарственные письма и денежные подарки в размере 200 000 тенге.

Отметим, ежегодный конкурс «Мерейлі отбасы» учрежден по инициативе Президента РК. Целью конкурса является укрепление института семьи, повышение ответственности родителей в воспитании детей, демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.

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