Дехкане Мактааральского района ЮКО экспортируют баклажаны и болгарский перец

В прошлом году мактааральские крестьяне засеяли овощами 3877 гектаров земли и получили 89689 тонн продукции.

Дехкане Мактааральского района помимо бахчевых культур, приступили к экспорту овощей в Россию. В настоящее время в районе на 350 га поспевают овощные культуры раннего срока созревания. На сегодняшний день крестьяне районе отправили в Россию более 60 тонн болгарского перца и баклажанов. Об этом сообщает пресс-служба акима Мактааральского района.

В ходе ознакомления с процессом сбора урожая, аким района Ж.Бейсенбаев посетив КХ «Тахиржан» отметил, что дехкане должны своевременно и по выгодной цене реализовать свою продукцию. Для этого со стороны акимата будет оказана всесторонняя помощь.

По словам председателя хозяйства Арыстана Сапарова, в этом году на полях товарищества на 1 га посажены баклажаны, на 1 га – кукуруза, а на 9 гектарах культивируют хлопок. В прошлом году урожайность баклажанов составила 27 тонн с одного гектара. В этом году крестьяне ожидают получить такой же высокий урожай. Посредникам данное хозяйство реализует баклажаны по цене 300 тенге за один килограмм.

«Баклажан - один из самых важных продуктов для повседневной жизни. Содержит много витаминов. Благодаря диверсификации земледелия, фермеры все чаще обращают внимание этим культурам. Помимо поставок на отечественные рынки, дехкане района экспортируют свою продукцию в Россию», - сказал Ж.Бейсенбаев.

Наряду с этим, аким района посетил и ознакомился с работой КХ «Исрайл». В этом году глава хозяйства Алтынбек Тораев засеял 0,5 гектаров земли семенами болгарского перца. Продают болгарский перец по цене 400 тенге за один килограмм. Кроме того, в этом году в хозяйстве ожидают богатый урожай помидоров и огурцов.

Стоит отметить, в прошлом году мактааральские крестьяне засеяли овощами 3877 гектаров земли и получили 89689 тонн продукции. В этом году они уверены, что этот показатель будет еще выше.

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