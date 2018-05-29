Мобильное приложение «Судебный кабинет»

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» государством проводится активная работа по модернизации судебной системы. В ходе реформы особое внимание уделяется внедрению в судопроизводство новых информационных, коммуникационных технологий.

Внедрение в деятельность судебной системы современных информационных технологий - одно из основных мероприятий для обеспечения широкого доступа населения к судебной информации.

В июле 2015 года Верховным Судом РК внедрена мобильная версия сервиса «Судебный кабинет». В настоящее время, данная мобильная версия доступна всем пользователям, которые имеют мобильные телефоны с поддержкой платформ iOS, Android и Windows Phone.

Данное приложение содержит в себе следующие сервисы:

1. Процесс регистрации/авторизации в приложении. Сервис регистрация пользователей в мобильном приложении в отличие от веб - версии Судебного кабинета имеет преимущество в том, что для процесса регистрации пользователя достаточно указания ИИН пользователя и номера мобильного телефона, предварительно подписав пользовательского соглашения на использование сервисов Судебного кабинета. На указанный пользователем номер мобильного телефона посредством смс придет пароль для авторизации в приложении.

2. Обращение в Техническую поддержку. Пользователь имеет возможность ознакомиться с контактами call - центров технической поддержки, а также написать обращение в службу технической поддержки Судебный кабинет в случае возникновения пожеланий по улучшению работы сервисов и/или проблем, связанных с работой Приложения на электронный адрес: office@.sud.kz

3. Новости. В данном сервисе пользователь имеет возможность просмотреть новости Судебной системы Республики Казахстан в хронологическом порядке от более ранних к более поздним публикациям.

4. Списки слушаний дел. Этот сервис позволяет в режиме онлайн найти информацию о назначенных судебных заседаниях (дату, место и время проведения) с возможностью выбора по конкретному судебному органу.

5. Поданные документы. Здесь пользователь приложения может просмотреть все документы, которые были направлены в судебные органы посредством веб - сервиса Судебный кабинет с возможностью скачать на мобильное устройство.

6. Оповещения. Предоставляет пользователю возможность отслеживать статусы поданных судебных документов в судебные органы;

7. Календарь участников судебного процесса. С помощью него можно создавать события в календаре, а также отображать в нем сведения о судебных заседаниях, в которых пользователь являетесь участником процесса. Таким образом, сервис предоставляет возможность учитывать занятость адвоката в других судах, а также проверки обоснованности ходатайства адвокатов (участников) об отложении судебного разбирательства в связи с участием в другом судебном процессе;

8. Ожидает отправки. Здесь можно просмотреть информацию о заявлениях, которые не были подписаны пользователем и отправлены в судебные органы.

9. Чат. Здесь пользователи приложения могут обмениваться текстовыми сообщениями.

С момента внедрения мобильного приложения «Судебный кабинет» зарегистрировано более 30.000 пользователей, что свидетельствует о спросе на данный вид услуги.

Будем надеяться, что в ближайшее время пользователям будет предоставлена возможность подачи электронных документов посредством мобильного приложения «Судебный кабинет».

Заведующий канцелярией Темиртауского городского суда Гринькова А.В.