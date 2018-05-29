Сагинтаев поручил разъяснить разницу между платными и бесплатными медуслугами

Медицинская помощь будет предоставляться каждому человеку при экстренных и неотложных состояниях.

Сегодня на заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева о мерах по совершенствованию перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи доложил министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Докладывая о реализации поручений главы государства, данных в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», по разработке новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), министр здравоохранения предложил рассмотреть новые подходы к формированию перечня ГОБМП и пакету медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Внедрение данной модели предполагается осуществить в три этапа:

- В существующих условиях будет проведена полная ревизия медицинской помощи в пакете ГОБМП с целью максимальной детализации и оптимизации путем приоритезации и лимитирования медицинских услуг.

- Развертывание новой модели ГОБМП одновременно с введением ОСМС. Данный этап, по словам Е. Биртанова, будет характеризоваться с одной стороны определением четких границ обязательств государства по ГОБМП и дальнейшим обеспечением политики, направленной на профилактику и приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), с другой — полномасштабным переходом к системе ОСМС и дальнейшим его развитием.

- Регулярное обновление перечней ГОБМП и ОСМС с учетом развития медицинских технологий.

Таким образом, в ГОБМП медицинская помощь будет предоставляться каждому человеку при экстренных и неотложных состояниях, а также по заболеваниям, имеющим важное значение для всего общества, т.е. влекущие к ухудшению демографических показателей и приводящие к инвалидизации.

В текущем году разработан детализированный перечень ГОБМП, который структурирован по формам медицинской помощи с акцентом на профилактическую направленность первичной медико-санитарной помощи.

«В системе ОСМС медицинская помощь будет направлена на улучшение качества жизни каждого человека. Законопроект, предусматривающий внедрение новой модели ГОБМП и пакета медицинских услуг в системе ОСМС подготовлен, прошел все этапы экспертиз», — сказал Е. Биртанов.

По итогам рассмотрения вопроса, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи поручил в своем Послании глава государства.

Озвученные Минздравом подходы по формированию ГОБМП помощи в целом поддержаны и должны быть внесены на утверждение правительства в установленном порядке.

Вместе с тем, Министерству здравоохранения поручено провести информационно-разъяснительную работу с населением. Необходимо, чтобы каждый гражданин знал, какой объем медицинской помощи предоставляется бесплатно в качестве гарантии, а какая — на платной основе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!