Переходим на овощи: как изменились цены на продукты в Казахстане

За май заметно подешевели сезонные овощи,яйца и прочая продукция птицеферм, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

В этом месяце подешевели сезонные овощи: огурцы - на 27,1% к апрелю, помидоры - на 16,5%, чеснок - на 4,9%, капуста - на 2,9%.

Подорожали среди овощей наиболее заметно свекла (на 8,3% за месяц), картофель (на 3,3%), лук (на 2,3%) и морковь (на 2,2%). Здесь рост цен объясняется появлением на прилавках базаров и магазинов свежего урожая текущего года.

Среди фруктов ощутимо подешевели бананы (на 7,8%) и апельсины (на 3,8%), подорожали яблоки (на 2,8%).

Среди товаров животного происхождения за май снизились в цене продукты птицефабрик: яйца упали в цене на 3,8% за месяц, куриные окорочка - почти на 1%.

Также к лету подешевело сырое молоко - на 1,4%, однако подорожали молочные продукты - сыр и творог, на 1,4%.

Среди мясной продукции на 1% и более выросли в цене конина, баранина и говяжьи субпродукты (печень).

Единственная крупа, заметно изменившаяся в цене за месяц - гречневая: минус 2,5% к апрелю (это уже на 34,9% дешевле, чем год назад).

Прочие круп, а также мучные и хлебобулочные изделия в цене практически не изменились.

Кроме того, вырос в цене сахар - на 2,8% за месяц. В то же время, в годовой динамике цены на сахар все еще ниже, чем в мае 2017 (на 11,4%).