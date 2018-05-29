Несовершеннолетние Казахстана стали чаще совершать уголовные правонарушения

Об этом сегодня на конференции «Правосудие для детей: результаты, инновации, дальнейшее развитие» сообщила Уполномоченный по правам детей в РК Загипа Балиева, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, за 4 месяца в 2017 году подростки совершили 64 уголовных правонарушений, а за 4 месяца 2018 - 93, что на 45% больше.

«Это должно нас настораживать. Мы должны детям, как бы парадоксально это не звучало, в уголовном судопроизводстве создать такие условия, чтобы ребенок понял, что он совершил правонарушение и ему нужно исправляться, а не ужесточился и не стал более заядлым преступником. Это наша общая задача. Нам нужно снижать детскую преступность», - сказала Балиева.

При этом она отметила и положительные тенденции. Так, за 4 месяца 2017 года было зарегистрировано 64 случая детского суицида, а за аналогичный период 2018 - 49, что на 23% меньше.

Стало меньше и попыток суицида: в 2017 году - 158, в 2018 году - 107. То есть идет снижение на 32%.

«Это говорит о том, что у нас с вами продуктивная слаженная работа, но успокаиваться еще рано. Нам нужно сделать так, чтобы наши дети никогда не приходили к такому понятию как суицид», - сказала она.

Также снизилось количество уголовных правонарушений в отношении детей, с 47 в 2017 году до 35 в 2018 году.

Татьяна Ковалева