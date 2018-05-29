В МИД озвучили подробности задержания в Китае этнических казахов

По итогам переговоров и договорённостей с китайской стороной, девять граждан из 12 были освобождены.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал задержание в Китае за двойное гражданство этнических казахов, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Прежде всего, вы должны понимать, что вся работа, связанная с интересами граждан Казахстана за границей, будь то находящихся в туристических поездках или с деловыми целями, или в данном случае – вопрос с этническими казахами, которые получили гражданство Казахстана, но к сожалению, в силу разных причин не вышли из гражданства КНР, находится не просто в поле постоянного внимания внешнеполитического ведомства и правительства нашей страны. По всем этим вопросам работаем на ежедневной основе", - сказал министр в кулуарах заседания правительства.

По словам Кайрата Абдрахманова, никаких препятствий для ведения переговоров с Китаем нет.

"Я только что отметил, что в апреле у нас состоялись два крупных визита. Мой первый заместитель совершил визит в Урумчи во главе большой представительной делегации, в которую вошли ответственные работники соответствующих министерств и ведомств. К примеру, они отвечают за торгово-экономическое взаимодействие с Китаем, инвестиционное сотрудничество, за развитие туризма, строительство и эксплуатацию такого проекта, как "Хоргос – Восточные ворота", - отметил глава МИД.

Он добавил, что в составе делегации были консульские работники, которые провели предметные разговоры, в том числе с высшим руководством Синьцзян-Уйгурского автономного района.

"Там поднимались вопросы, связанные с 12 гражданами Казахстана, которые были задержаны в КНР. По объяснению китайской стороны в связи с тем, что они неправильно оформили процедуру выхода из гражданства Китая", - сообщил Кайрат Абдрахманов.

"По итогам наших переговоров и тех договорённостей, которые были с китайской стороной достигнуты, девять из 12 наших граждан были освобождены. По остальным трём нашим гражданам мы ведём предметную работу. Ещё раз повторяю – все наши переговоры с КНР осуществляются в духе стратегического партнёрства, которые установлены между двумя странами и никаких препятствий для обсуждения этих вопросов", - подчеркнул министр.

Министр отметил, что в ведомстве есть информация о 170 этнических казахах, которые испытывают определённые трудности.

"По всем из них обращались либо родственники, либо из общественности мы получаем информацию. Судьба каждого из них небезразлична нам. Важно понимать, что, когда речь идёт о гражданах Китайской Народной Республики, согласно известной Венской конвенции о консульских отношениях, не допускается вмешательство во внутренние дела другого государства. Поэтому это очень чувствительный вопрос, который находит не просто рассмотрение, но и обязательное решение в духе стратегического партнёрства. Нам небезразличны судьба этнических казахов и права всех граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом. Они для нас приоритет и, безусловно, будут защищены", - заключил Кайрат Абдрахманов.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине состоялись очередные казахстанско-китайские консультации по консульским вопросам.

Казахстанской стороной был поднят вопрос о положении этнических казахов, переселившихся из Китая в Казахстан и принявших гражданство Республики Казахстан. Отмечалось, что выражена настоятельная просьба об объективном и справедливом рассмотрении дел и освобождении задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахах.

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