Назарбаев поручил усилить работу по борьбе с коррупцией
Состоялась встреча Назарбаева с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.
Президенту был представлен отчет о проводимой агентством работе в сфере государственной службы и предпринимаемых мерах по противодействию коррупции.
Нурсултан Назарбаев также был проинформирован о ходе реализации пилотного проекта по внедрению факторно-балльной системы оплаты на государственной службе.
Как отмечается в сообщении, президент Казахстана особо акцентировал внимание на важности повышения эффективности борьбы с коррупцией и указал на целесообразность проведения соответствующих профилактических мероприятий.
- Необходимо усилить работу по борьбе с коррупцией во всех сферах. Во-первых, нужно проводить соответствующий мониторинг и продолжать деятельность по переводу государственных услуг в цифровой формат. Во-вторых, следует решить вопрос заработной платы государственных служащих. В-третьих, важно повышать ответственность руководства, - сказал глава государства.
В ходе встречи Алик Шпекбаев также представил информацию о предпринимаемых мерах по реализации антикоррупционной политики и результатах ее оценки со стороны международного экспертного сообщества.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
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