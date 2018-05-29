Органы госдоходов Алматы: Владельцам АЗС необходимо установить контрольные приборы учета

Управления государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы рекомендует владельцам АЗС начать закуп оборудования, параллельно начав монтажные работы по установке контрольных приборов учета, сообщает Zakon.kz.

Управление государственных доходов по Бостандыкскому району города Алматы сообщает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20.07.2011 года № 463- IVЗ Республики Казахстан, предусмотрено, что реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета (КПУ).

Таким образом, владельцам АЗС рекомендуется начать закуп оборудования, параллельно начав монтажные работы по установке КПУ.

При этом сообщаем, что владельцам АЗС необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16.03.2016 года № 126 «Об утверждении Правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Также сообщаем об утверждении «Технических требований к нефтеперерабатывающим заводам для организации системы сбора, обработки и передачи данных с контрольных приборов учета» утвержденным Председателем Правления АО «Национальные информационные технологии» от 23.09.2016 г.