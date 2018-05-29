Алматинские налоговики рекомендуют установить на смартфонах мобильное приложение Wipon Pro

По закону запрещаются хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок (УКМ) и считывающих информацию с УКМ алкогольной продукции, подлежащей маркировке УКМ, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы

Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы доводит до вашего сведения следующую информацию.

Согласно пп. 6 п. 3 ст. 9 Закона Республики Казахстан № 429 «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции», запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок (УКМ) и (или) считывающих информацию с УКМ алкогольной продукции, подлежащей маркировке УКМ.

На сегодняшний день определение подлинности УКМ и (или) считывание информации с УКМ возможно посредством установки на смартфонах мобильного приложения «Wipon Pro» которое доступно для скачивания, также через мобильные приложения на Appstore и (или) Playmarket.

В свою очередь сообщаем, что подпунктом 6 части 3 статьи 282 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», за нарушение условий оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции, совершенное в виде хранения и реализации алкогольной продукции без наличия приборов, определяющих элементы защиты УКМ и (или) считывающих информацию с УКМ алкогольной продукции, подлежащей маркировке УКМ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 180 375 до 1 443 000 тенге с конфискацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом правонарушения.

В связи с изложенным, УГД по Бостандыкскому району г. Алматы напоминает вам о необходимости приобретения и (или) установки вышеуказанного приложения для определение подлинности УКМ и (или) считывание информации с УКМ во избежание административных штрафов.

Управления государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы