Премьер-министр заинтересовался, какой толк от сельхозкоопераций

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил разобраться, каким образом создание сельскохозяйственных кооперативов повлияло на продовольственный рынок страны, передает Спутник.

Выступая на заседании правительства во вторник, первый вице-министра сельского хозяйства Арман Евниев рассказал, что в 2015 году был принят закон «О сельскохозяйственных кооперативах», который позволил устранить основные барьеры развития кооперации. Например, участники кооперативов получили право распределять прибыль между собой, были созданы условия для развития института ревизионных союзов для ежегодного аудита деятельности кооператива. Кроме того, специальный налоговый режим распространен на сельхозкооперативы, четко идентифицированы виды деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

По состоянию на 1 апреля в стране зарегистрировано более 2,8 тысяч кооперативов с объединением более 62 тысяч лиц.

Однако проверка Администрации президента выявила ряд системных проблем, сдерживающих эффективное развитие сельхозкооперации. Это большая доля бездействующих (18%), и формально созданных кооперативов (42%).

«Это проблемы с переработкой и сбытом произведенной членами кооперативов продукции. Недостаточные меры по стимулированию развития кооперативов. Нехватка земель сельскохозяйственного назначения. А также несоответствие данных акиматов статистическим данным», — рассказал Евниев.

«Мы видим из докладов акимов, что создание кооперативов повлияло на выработку продукции, по сравнению с прошлыми годами она выросла. Тем не менее, Умирзак Естаевич (Шукеев, министр сельского хозяйства — ред.), надо посмотреть, до и после создания кооперативов сколько мяса, молока, другой продукции производилось в областях. Увеличилось ли? Сколько рабочих мест создано, сколько граждан устроили на работу?», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он поручил рассмотреть мультипликативный эффект от создания сельскохозяйственных кооперативов.

«И потом — произведенное мясо, молоко, какие изменения на рынок оказывают. Изменилась ли цена на продукцию? Понизился ли спрос? Какой эффект от этих кооперативов?», — заключил премьер.