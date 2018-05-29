Около 1500 алматинских новобранцев будут служить в Десантно-штурмовых войсках

Будущие десантники приняли присягу.

Около полутора тысяч новобранцев стали полноправными защитниками Отечества, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии, которая одновременно прошла в шести гарнизонах, участвовали родные и близкие солдат, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, командиры соединений и частей.

Все внимание в этот день было привлечено к торжественному строю, в котором, затаив дыхание с оружием в руках стояли дети, внуки, братья, друзья, женихи. Чуть больше месяца они находятся вдали от дома и уже успели пройти курс молодого бойца. Родители пристально вглядываются в строй, пытаясь увидеть «своего» солдата. В толпе слышны разговоры:

- Смотри, как возмужал наш Максат, - еле сдерживая слезы радости, говорит мама рядового Амира Максата рядом стоящему мужчине. - Он очень сильно изменился за месяц. Взгляд стал серьезным, появилась выправка, стать, осанка совсем не такая как дома.

Тем временем с трибуны, где начался торжественный митинг, были слышны слова командиров, выражавшие надежду, что молодые солдаты высоко будут нести честь Десантно-штурмовых войск и будут верно служить Отечеству, защищая ее интересы.

Увидев своего сына в военной форме, принимающего присягу, огромную гордость испытал и Габит Еримбетов:

- Я приехал на присягу к сыну из Шымкента, чтобы поддержать его в желании отдать долг родине, отслужив в армии. Десантно-штурмовые войска – хорошая школа мужества. Я верю, что мой мальчик вернется домой настоящим мужчиной. Желаю ему достойно отслужить и с честью выполнять любые задачи, потому что с сегодняшнего дня он не просто мой сын, а настоящий защитник Отечества.

Чеканя шаг, выходят из строя молодые бойцы, торжественно зачитывают текст клятвы и ставят под ним свою подпись. По всему плацу звучит многоголосьем «Я гражданин Республики Казахстан торжественно клянусь…».

Именно с этих слов начнется у ребят настоящая служба, после приведения к присяге им доверят оружие и технику, научат стрелять и водить боевые машины. У каждого из них впереди парашютные прыжки и участие в различных учениях.

Солдаты старшего призыва провели на плацу показательные выступления: продемонстрировали приемы с оружием, рукопашный бой и самбо, все, чему «молодежь» научится во время службы. Для гостей в каждой части были развернуты выставки вооружения и военной техники. Больше всего она привлекла внимание малышей, которые с удовольствием фотографировались с автоматами и лазили по огромным машинам.

Принятие военной присяги останется незабываемым моментом в жизни молодых людей. Они готовы с честью и на высоком уровне выполнить конституционный долг и оправдать доверие родителей, командиров, народа и Президента страны.

- Сегодня армия стала школой воспитания всесторонне развитой молодежи, - говорит командир войсковой части 61993 полковник Булат Дюсекеев. - С каждым годом к нам приходит все больше талантливых солдат, ярких личностей. Повышается процент призывников с высшим и средне-специальным образованием. В частях Десантно-штурмовых войск для них создаются все условия для освоения знаний и занятия спортом.

Стройными колоннами, чеканя шаг, новобранцы и личный состав прошли по плацу торжественным маршем, демонстрируя строевую выучку и слаженность. И вот после тщательного инструктажа настал самый долгожданный момент – первое увольнение и свидание с родными.

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