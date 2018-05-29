ЕЭК предотвращает появление опасной продукции и совершенствует рынок лекарств

Вопросы конкуренции и антимонопольного регулирования, таможенного сотрудничества и технического регулирования, торговли и фармацевтики рассматривались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 10 мая в Москве. Утвержден порядок анализа воздействия специальных мер на конкуренцию на товарных рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), установлен переходный период по маркировке пищевой продукции знаком «ГМО», принят ряд решений по классификации отдельных товаров и совершенствованию общего рынка лекарств.

Коллегия ЕЭК утвердила Порядок проведения оценки последствий воздействия специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры на конкуренцию на соответствующем товарном рынке ЕАЭС.

Документ определяет сроки, последовательность действий и требования к содержанию заключения об оценке последствий воздействия примененной защитной меры на конкуренцию на соответствующем товарном рынке Союза. Например, это может быть рынок железнодорожных колес, стальных труб, используемых в нефтяной и газовой промышленности, или любой другой продукции из третьих стран, когда недобросовестные действия импортера могут причинить вред конкуренции.

Порядок позволит перейти на новый уровень взаимодействия Комиссии и антимонопольных органов ЕАЭС, которые смогут представить в Комиссию данные о последствиях вводимых мер для предприятий целых отраслей экономик ЕАЭС. По результатам подробного анализа и оценки полученной информации эксперты Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК дадут заключение о текущем состоянии конкуренции на соответствующем товарном рынке, а также оценку предполагаемому воздействию защитной меры на тот или иной товарный рынок Союза с учетом вида и размера такой меры.

При проведении специального защитного, антидемпингового или компенсационного расследования в случаях, когда дается заключение об оценке последствий, оно должно быть представлено в комплекте соответствующих предложений для Коллегии ЕЭК с итогами расследования. Такой формат взаимодействия позволит Коллегии ЕЭК оценить все риски от вводимых мер и решить вопрос о целесообразности их применения.

Принято решение о реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС. Оно позволит повысить эффективность государственного контроля (надзора), а также взаимодействие национальных органов госконтроля благодаря использованию интегрированной информационной системы Союза.

В 2018-2019 годах страны ЕАЭС утвердят план мероприятий по реализации совместно с Комиссией этого проекта и начнут его выполнение.

Цель пилотного проекта - налаживание взаимодействия в тестовом режиме между органами госконтроля и Комиссией, а также обеспечение дальнейшей реализации общего процесса по формированию системы информирования об опасной продукции.

Пилотный проект планируется запустить на примере пяти техрегламентов ЕАЭС - на низковольтное оборудование, электромагнитную совместимость, продукцию для детей и подростков, игрушки и колесные транспортные средства.

Коллегия ЕЭК утвердила порядок введения в действие изменений в техрегламент Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Установлен переходный период - 18 месяцев, в течение которого допускаются производство и выпуск в обращение пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, в соответствии с ранее установленными техрегламентом обязательными требованиями. В течение этого периода производители должны наносить на потребительскую упаковку сведения о содержании ГМО. Однако рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Союза знак «ГМО» проставлять пока необязательно.

Одобрен Меморандум о сотрудничестве в области стандартизации между ЕЭК и Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM International) - международной организацией, разрабатывающей добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг.

Меморандум предусматривает информационно-аналитическое и организационное взаимодействие. Стороны намерены обмениваться информацией, представляющей взаимный интерес, в частности по требованиям на продукцию химической промышленности, медицинские изделия, в сфере энергоэффективности, умных технологий, включая 3D-печать, «смарт сити» и т.д.

Стороны будут содействовать дальнейшей гармонизации межгосударственных и национальных стандартов стран ЕАЭС путем приведения их в соответствие с международными стандартами, в том числе основанными на стандартах ASTM International, в целях обеспечения требований техрегламентов Союза, повышения конкурентоспособности и безопасности продукции.

Коллегия ЕЭК утвердила перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям техрегламента ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» или сведений о таком документе.

Перечень разработан Комиссией с учетом предложений уполномоченных органов государств ЕАЭС для реализации Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ТС. В перечень включена упакованная питьевая вода, в том числе столовая, лечебно-столовая и лечебная природная минеральная вода, купажированная, обработанная, природная питьевая вода и питьевая вода для детского питания. Документ ориентирован на участников внешнеэкономической деятельности.

Принято решение по классификационному коду приточной установки, основным назначением которой является вентиляция помещений путем подачи в них прошедшего предварительную очистку и подогретого воздуха. Это оборудование чаще всего используется в общественных помещениях с большой посещаемостью: офисах, спортзалах, гостиницах, бассейнах и т.д.

Согласно решению, вентиляционная приточная установка с водяным неэлектрическим нагревом для подачи очищенного и подогретого воздуха, состоящая из корпуса из черных металлов, который изготовлен из панелей типа «сэндвич» и в котором на стальной раме размещены вентилятор, фильтр и водяной теплообменник, классифицируется в товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС.

Несколько решений Коллегии ЕЭК нацелены на совершенствование работы общего рынка лекарственных средств ЕАЭС.

Так, утвержденные Требования к исследованию стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций будут использоваться при проведении производителем соответствующих исследований. Документ необходим, в частности, для установления срока годности и условий хранения фармацевтической субстанции, лекарственного препарата, имеющего определенный состав, лекарственную форму, дозировку и упаковку. Он позволит устранить дублирование исследований стабильности и обеспечит признание их результатов уполномоченными органами стран ЕАЭС в процессе регистрации лекарств.

Коллегия ЕЭК также утвердила классификатор видов работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, который содержит совокупный перечень представленных в нормативных правовых актах государств ЕАЭС видов лицензируемых медицинских работ и услуг. Уполномоченные органы союзных стран смогут указывать сведения о медицинских организациях в едином реестре уполномоченных организаций Союза, проводящих исследования (испытания) медизделий в целях их регистрации. Классификатор предполагается использовать при электронном взаимодействии между уполномоченными органами, в том числе при реализации общих процессов в сфере обращения в Союзе медицинских изделий.

Коллегия Комиссии утвердила паспорт и порядок ведения справочника международных непатентованных наименований лекарственных средств. Решением предусмотрено его включение в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС.

В принятом Руководстве по качеству лекарственных растительных препаратов содержатся рекомендации по составлению спецификаций на лекарства растительного происхождения и изложению в них качественных и количественных характеристик действующих веществ. В документе также описана система контроля качества лекарственного растительного сырья и растительных фармацевтических субстанций, витаминов и минералов, которые могут быть дополнительно введены в состав лекарственных растительных препаратов, а также вспомогательных веществ. Применение руководства позволит сформировать в странах Союза единые подходы к составлению нормативной документации по качеству и контролю качества лекарственных растительных препаратов и создать эффективную систему обеспечения их качества.

В Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС в отдельную позицию выделены светодиодные источники света для осуществления мониторинга их ввоза в страны Союза. Решение не предполагает изменения ставок ввозной таможенной пошлины.​

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