Заморозки и грозы прогнозируют синоптики

Вероятность шторма на востоке и севере страны составляет 95%.

Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях и Астане, передает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Как отмечается в сообщении, 30 мая в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. Местами сильный дождь, гроза, возможен град. В Астане днем 30 мая ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23 м/с. Утром и днем гроза, возможен град. Вероятность шторма 80-85 %.

Также 30 мая по Северо-Казахстанской области ожидается северный ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Ночью местами осадки, днем местами дождь. Местами гроза, шквал, туман, возможен град. Ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске днем 30 мая ожидается северный ветер 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Вероятность шторма 90-95 %

По прогнозу в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15-20 м/с, порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. Днем местами гроза, шквал, возможен град. В Таразе ожидается юго-западный ветер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

"Днем 30 мая в Карагандинской области ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 23-28, временами порывы до 30 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кызылординской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с, местами 23-28, порывы 30 м/с. Местами шквал, пыльная буря.

30 мая в Восточно-Казахстанской области южный, юго-западный ветер, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с местами 23-28, порывы 30 м/с. Местами гроза, шквал, возможен град.

В Усть-Каменогорске ожидается усиление ветра 17-22 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

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