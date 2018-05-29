В соответствии с подпунктом 23-16) статьи 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Казахстан», подпунктом 443) пункта 17 Положения о Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995, утсерждены:

1) руководящий документ в строительстве Республики Казахстан 1.03-01-2018 «Геодезическая служба и организация геодезических работ в строительстве» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) строительные нормы Республики Казахстан 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

В частности, основные задачи геодезической службы (геодезического отдела) строительной организации определяются требованиями настоящего Руководящего документа.

В основные задачи геодезической службы входит:

обсуждение и согласование проектных и строительных решений с авторами проектов на этапах проектирования, подготовки строительного производства и организации геодезического обеспечения;

участие в обсуждении и согласовании проектов производства работ (далее - ППР), разрабатываемых строительными организациями;

обсуждение и согласование технологических карт производства и контроля геодезических разбивочных работ;

приемка по акту от проектных организаций разбивочной основы и технической документации объекта, проведение ее полевых проверок;

передача по акту организациям геодезической разбивочной основы, схем, чертежей с пояснительной запиской;

выполнение топографо-геодезических работ, участие в инструментальной приемке завершенных технологических операций, проверка геодезического обеспечения объектов строительства, учет и хранение технической документации, оценка состояния измерительных приборов;

построение и ввод в строительный процесс новых методик и технологических карт производства измерений и контроля топографо-геодезических работ;

реализация организационных решений и информационно-компьютерных технологии, соблюдение методического руководства геодезической службой;

содействие во внедрении новых геодезических разработок, инновационных технологий спутниковых навигационных систем, электронной тахеометрии, аэро и наземной фотограмметрии с использованием автоматизированных систем цифровой фотограмметрии;

введение в строительной организации современных геодезических систем и приборов (электронных тахеометров, теодолитов, лазерных дальномеров, визиров, нивелиров, ротационных нивелиров и так далее);

учет снабжения геодезической службы (геодезического отдела) приборами, инструментами и необходимым оборудованием, определение в их потребности, с последующим контролем за их ремонтом и поверками с учетом оптимального срока службы их ремонта и поверок с учетом среднего срока службы геодезических приборов и вспомогательного инвентаря;

нормирование труда при производстве топографо-геодезических работ;

привлечение работников геодезического отдела к учебе, обобщение навыков и внедрение передового опыта в ведении геодезических работ.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.