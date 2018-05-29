Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 329,54, EURKZT_TOD = 381,64, RUBKZT_TOD = 5,2735, USDKZT_0_001 = +8,5506 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,6140 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. В торгах приняли участие 23 банка.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 329,54 тенге за доллар США при объеме торгов 62 250 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 381,64 тенге за евро при объеме торгов 350 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,2735 тенге за рубль при объеме торгов 75 200 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 329,38 тенге за доллар (-0,43 тенге), суммарный объем торгов - 102 800 тыс. USD (+29 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,2771 тенге за рубль (-0,0281 тенге), суммарный объем торгов - 92 200 тыс. рублей (+32 200 тыс. рублей).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,5506 % годовых при объеме торгов 162 900 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,6140 % годовых при объеме торгов 399 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по RUBKZT_0_001 и RUBKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.