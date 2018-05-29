«Барыс» назначил нового президента клуба

Борис Иванищев назначен новым президентом астанинского «Барыса», Аскар Шопобаев ранее занимавший этот пост покинул клуб «по семейным обстоятельствам», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Решением попечительского совета клуба президентом ХК «Барыс» назначен Иванищев Борис Анатольевич, с 2006 года занимавший должность вице-президента хоккейного клуба», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Борис Иванищев родился 14 марта 1965 года в г.Петропавловск. Окончил Карагандинский университет им Е.А.Букетова по специальности «физическое воспитание и спорт», и Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта (кафедра Академия хоккея).