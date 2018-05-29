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В Шымкенте у Скриптонита растет сын

Сыну артиста 2 года.

Фото : otyrar.kz29 мая 2018, 16:19

Казнет бурно обсуждает новость о том, что у популярного певца Адиля Жалилова, выступающего под псевдонимом Скриптонит, растет сын в Шымкенте.

Otyrar.kz удалось связаться с девушкой, которая воспитывает двухлетнего мальчика. В своем интервью девушка Нигора рассказала коротко о мальчике и Скритоните.

"Я не хочу обсуждать наши отношения с Адилем (Скриптонит). Да, сын его! У меня огромная просьба не раздувать эту историю и не вмешиваться в нашу жизнь", — сказала Нигора.

К слову, девушка одна воспитывает сына. Мальчика мама называет Luchi, ему 2 годика. Как рассказывает Нигора, мальчик растет талантливый и шустрый. Сама Нигора является популярной певицей и хореографом в Шымкенте.


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