Транспортировку социально-значимых грузов национальный перевозчик обеспечит в полном объеме

29 мая т.г. в АО «НК «ҚТЖ» состоялся брифинг по вопросам обеспечения качественной перевозки социально-значимых грузов в 2018 году передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

В 2017 году по сети казахстанских железных дорог погружено свыше 103 млн.тонн угля, что на 14% выше показателя 2016 года. Внутри страны погружено свыше 72 млн.тонн, что выше на более 12% уровня 2016 год. На экспорт отгружено 31 млн.тонн угля, увеличение составило свыше 17%.

Для нужд коммунально-бытового сектора доставлено 8,9 млн.тонн угля, что на 16% выше показателя 2016 года. За 5 месяцев т.г. погружено свыше 42 млн. тонн угля, в том числе более 28 млн. тонн для казахстанских потребителей, что на один с лишним млн. тонн выше показателя прошлого года.

«В 2018 году планируется перевезти 106,5 млн. тонн угля, в том числе внутри республики 71,9 млн.тонн. Прогнозируемый объем на 3,5% выше объемов перевозок 2017 года»,- говорит исполнительный директор по грузовой работе АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Айдар Исаков.

«Мы ежегодно выполняем планы по транспортировке социально-значимых грузов в полном объеме. Имеется достаточный парк подвижного состава. В настоящее время задействовано более 50 тыс. полувагонов»,- отмечает А. Исаков.

В ходе брифинга подчеркивалась необходимость равномерной подачи заявок на отправку угля, бесперебойной работы погрузочного оборудования, эффективного использования подвижного состава грузоотправителями. Это, в свою очередь, обеспечит четкое планирование и организацию перевозок, позволит избежать ажиотажа с доставкой твердого топлива в предстоящем отопительном сезоне.

Для достижения этих целей по инициативе АО «КТЖ-Грузовые перевозки» в областных центрах организованы выездные совещания с участием представителей местных исполнительных органов, угольных бассейнов и других заинтересованных сторон по вопросам обеспечения перевозок и поставок угля для населения и энергетических предприятий регионов на предстоящий отопительный сезон».

«По итогам работы ряд акиматов средства, заложенные на поставку угля, перекинули с четвертого квартала на второй и третий кварталы»,- отметил А.Исаков.

Следует добавить, что в 2017 году погружено 8,9 млн. тонн зерновых, что на 4% выше показателя 2016 года. Из них во внутриреспубликанском сообщении - 3,1 млн. тонн, на экспорт - 5,8 млн. тонн.

Погружено продуктов перемола - 3,2 млн. тонн, что на 12% выше уровня 2016 года. Всего в зерновом эквиваленте отгружено 13,5 млн. тонн. За 5 месяцев т.г. погружено 4,8 млн. тонн зерна, что на 47% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

Традиционные направления экспорта казахстанского зерна и муки сохраняются в 2018 году: страны Центральной Азии -33%, Иран и Афганистан - 43%, КНР - 7%, РФ - 10%, прочие страны - 7%.

По словам А.Исакова, «АО «НК «ҚТЖ» уже сегодня принимает меры для полного удовлетворения потребности грузоотправителей в перевозках, ведь транспортировка зерна или муки, и транспортная составляющая играют немаловажную роль в увеличении экспорта продукции агропромышленного комплекса Казахстана».

Крупнейшим казахстанским оператором зерновозов АО «Астык Транс» произведен ремонт 330 зерновозов с продлением срока службы. До конца текущего года планируется приобретение 421 единицы зерновоза, отремонтировать 1 080 единиц зерновозов. К началу маркетингового периода перевозок зерна 2018/2019 гг прогнозируемый рабочий парк АО «Астык Транс» составит 5810 ед. Прогнозируемый парк зерновозов Казахстана с учетом вагонной помощи составит 10-11 тыс. зерновозов.

В ходе брифинга Национальный перевозчик призвал всех участников перевозочного процесса уже сегодня начать по эффективному использованию имеющего парка полувагонов.

«В 2017 году были случаи выхода из строя оборудования на элеваторах и ХПП, что значительно замедляет погрузку вагонов и оборот вагонов, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребного парка и препятствует эффективному использованию подвижного состава»,- отметил А.Исаков.

Национальный перевозчик грузов готов рассмотреть все предложения клиентов по оперативному решению всех вопросов, касающихся своевременной транспортировки социально-значимых грузов.