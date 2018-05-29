Следствие 4 года пыталось скрыть деятельность квартирных и ипотечных мошенников в Астане

Органы прокуратуры Астаны довели до суда два уголовных дела по мошенничеству, расследование которых проводилось более четырех лет, передает zakon.kz.

Общий ущерб по уголовным делам составил 80 млн тенге, обмануты 25 жителей. Оба уголовных дела датированы 2014 годом.

«В период с ноября 2014 года мошенница, являвшаяся сотрудником риэлтерской компании, предлагала клиентам оказать содействие в получении ипотечного кредита в банках второго уровня, с последующим рефинансированием в АО «Жилстройсбербанк». Содействие оценивалось мошенницей в размере 5 тысяч долларов. Жертвой обмана стали 11 человек», - сообщили в столичной прокуратуре.

Как отмечают в надзорном органе, доказательства вины подозреваемой были явными. Однако органы уголовного преследования без причин прекращали дело. Это позволило ныне подсудимой продолжать незаконную деятельность. Дело было вновь возобновлено после того, как к нему подключились сотрудники прокуратуры. С их подачи подозреваемую поместили под стражу. В феврале 2018 года она приговорена к 3 годам лишения свободы. Иски потерпевших о возмещении ущерба судом удовлетворены.

Второе уголовное дело было связанного с приобретением жилья. Группа мошенников с 2013 по 2014 годы обманула около 14 потерпевших. Преступники обещали оказать людям содействие в приобретении жилья по доступной цене. Пострадавшие жители добровольно передавали мошенникам крупные суммы, но обещанного так и не получили. В течение 4 лет по данному уголовному делу проходил только один подозреваемый. По указанию прокуратуры района Алматы доказано участие еще трех соучастников, не установленных органом уголовного преследования.

Как оказалось, все подозреваемые имели судимость за совершение аналогичных преступлений. В январе 2018 года уголовное дело было направлено в суд и приговором суда все четверо виновных осуждены к различным срокам лишения свободы. Ряд должностных лиц, допустившие недобросовестное отношение к обязанностям и волокиту при расследовании дел, привлечены к дисциплинарной ответственности.