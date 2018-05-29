Рекордной длины забор против кошек построили в Австралии

Длина ограждения составляет 44 километра.

В Австралии Агентство по охране окружающей среды сдало в эксплуатацию забор, который должен защитить животных и флору от диких кошек, сообщает 24tv.ua.

Отмечается, что дикие кошки серьезно угрожают коренным видам животных и растений Австралии. Некоторые из них уже оказались под угрозой исчезновения. Именно поэтому на борьбу с хищниками построили забор длиной 44 километра.

«В Австралии нет эффективной стратегии борьбы с кошками. Это единственный способ спасти австралийских животных, находящихся под угрозой исчезновения», – отметил главный атташе Аттиус Флеминг.

Сам заповедник раскинулся на площади 94 квадратных километра, которую до 2020 года должны увеличить до 100 тысяч гектаров. В нем хотят поселить пятнистых сумчатых куниц, намбатов, обычных билби, толстохвостых крыс и несколько других видов животных. Также там будут выращивать исчезающие из-за кроликов растения.

Забор же находится под напряжением и окружает зону заповедника. Всего же в Австралии насчитывается от 10 до 20 миллионов диких кошек.

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