Доллар слегка подешевел на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,54 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,54 тенге за доллар при объеме торгов 62,25 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 329,38 тенге за доллар (-0,43 тенге), суммарный объем торгов – 102,8 млн долларов (+29 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 381,64 тенге за евро при объеме торгов 350 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,2735 тенге за рубль при объеме торгов 75,2 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,2771 тенге за рубль (-0,0281 тенге), суммарный объем торгов – 92 200 тыс. рублей (+32 200 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 329-330,2 тенге, евро - 381,5-384,5 тенге, рос.рубля - 5,26-5,32 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.

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