Я его уволю, но проблема останется - директор о хамящих пассажирам водителях автобусов

Руководитель компании-перевозчика озвучил свою позицию относительно весьма плачевной ситуации с пассажирским транспортом.

От жителей Алматы продолжают поступать жалобы на общественный транспорт - водители нарушают Правила дорожного движения, хамят пассажирам, не выдают положенные билеты за оплаченные 150 тенге и так далее. Очередное такое видео прислали в редакцию Zakon.kz. Комментируя его, директор филиала ТОО «Green Bus Company» в Алматы Баурджан Кулишев отметил, что поведение водителей общественного транспорта обусловлено рядом проблем, которые необходимо решать комплексными мерами.

Как сказано в описании к присланному видео, инцидент произошел 29 мая утром. Пассажирка отдала водителю 150 тенге за проезд, которые он положил в карман брюк. На вопрос о билете, ответил, что не будет билета, потому что нет терминала. А терминал, со слов водителя, он забыл. "Я знаю, что водители при выполнении плана остальные деньги забирают себе, но в данном случае получается, что он делает это с самого утра", - отметила автор видео.

"По этому водителю мы примем меры, и я вам сообщу", - сказал Баурджан Кулишев, комментируя произошедшее.

При этом Кулишев отметил, что сложившаяся ситуация с пассажирским транспортом - следствие целого ряда проблем.

Со слов руководителя алматинского филиала автопарка, он постоянно принимает меры, в том числе увольняет таких водителей. Однако лучше от этого не становится, лишь возрастает нехватка кадров. И водители автобусов, зная такую ситуацию, особо не напрягаются соблюдением необходимых требований и правил, так как знают, что здесь их уволят - они пойдут в другой парк.

"Я за прошлый год уволил 622 водителя из 1700. Утечка кадров страшная идет. У нас в городе 27 парков, водитель у меня уволился - уходит в другой парк, третий, четвертый, пятый, и через 5 лет он ко мне придет опять. Поработает полгода, и я его опять уволю. Сейчас у меня на некоторых маршрутах, на 63 маршруте, на 18 автобусов - 17 водителей, а должно быть около 40 водителей. В городе катастрофически не хватает водителей... ...40% в среднем нехватка", - сказал Кулишев.

Причина дефицита кадров, по мнению Кулишева, в повышении возраста (25 лет) и срока водительского стажа (не менее 5 лет) для водителей пассажирских автобусов, в том числе городских.

"Представьте, девушка молодая, закончив в 18 лет курсы троллейбусные, будет где-то ездить на микроавтобусах, на ГАЗелях пассажирских, еще где-нибудь, и через 7 лет она придет и сядет в автобус городской. Будет девушка 7 лет ждать этого троллейбуса, на котором мечтала ездить? Или молодой человек, который хочет на автобус сесть. Он должен записаться на вахту или в какой-то поселок ездить на районе...," - отмечает Кулишев.

Еще одна причина, почему водители уходят - повышение плана выручки. Исходя из объяснения Кулишева - дисциплина водителей общественного транспорта снижается пропорционально повышению требуемого плана.

"В 2015 году "Алматыэлектротранс" заработал 4 млрд тенге. Мы пришли в 2016 году, с 1 февраля. Мы заставляли водителей поднимать выручку - до 6,3 подняли. Я за тот промежуток времени уволил 285 водителей за грубые нарушения. Когда в прошлом году мы начали еще поднимать, у меня было три забастовки, мы уволили уже 622 водителя за такие нарушения. Это 40% водителей. Но мы подняли доходность до 8,3 млрд тенге. И при этом водители все работают себе на карман. Я сейчас еще буду увеличивать, условно говоря, план, у меня тогда наверное вообще водителей не останется", - отметил спикер.

Решение вышеобозначенных проблем Кулишев видит в комплексе мер. Первое - сокращение срока стажа для желающих управлять пассажирским транспортом. По словам Кулишева, они сдвинулись вперед в том, что вполне вероятно будет снижен стаж для водителей троллейбусов с 5 до 3 лет. В таком случае, приходящих водителей со стажем 3 года, можно будет садить на троллейбусы, где кстати тоже нехватка кадров, и через 2 года пересаживать на автобусы.

Вторая мера - повышение заработной платы.

"Чтобы заработную плату поднимать, мне надо тариф поднимать. Тариф акимат не пропускает уже 6 лет... ...Надо поднимать заработную плату, чтобы я мог, грубо говоря, с водителя требовать. И мне надо двух водителей сажать в смену, чтобы я мог требовать", - считает директор филиала ТОО «Green Bus Company» в Алматы.

С его слов, хотя бы частично улучшить качество перевозок и условия труда возможно но субсидированных маршрутах.

"За счет субсидирования перевозок мы поднимем зарплату, и хотя бы на субсидированных маршрутах было бы более качественное обслуживание. Более лучших водителей будем садить на эти маршруты, там выше заработная плата и лучшие условия труда", - отметил Кулишев.

Следующая мера - вернуть валидаторы, чтобы люди с наличной оплатой шли не к наглому водителю, а платили сами, забирая билет.

И еще одно - привлечение водителей из регионов.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы построить общежития, чтобы привлечь водителей. Сейчас новый парк строится, там будет общежитие на 100 мест. Рядом мы предполагаем еще одно построить, где-то на 200 мест", - сказал спикер.

Ирина Капитанова

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