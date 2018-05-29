Казахстан поднялся в Индексе восприятия коррупции

И.о. заместителя руководителя Департамента АДГСПК РК по городу Астана Роман Ким рассказал, какие места занимает наша страна в мировых рейтингах борьбы с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из самых авторитетных оценочных систем в сфере изучения мировой коррупции является Индекс восприятия коррупции, который ежегодно формируется такой авторитетной организацией, как Transparency international. (...) Несмотря на улучшение, в ряде стран постсоветского пространства все-таки остается высоким - Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Азербайджане. Казахстан в этом рейтинге по Индексу восприятия коррупции в 2017 году занял 122 место - мы улучшили свои позиции на 9 пунктов. Впервые, с того момента, как мы начали участвовать в этом рейтинге, с 1999 года, Казахстан набрал 31 балл», - сказал он на брифинге в акимате.

Р. Ким также отметил, что в международной практике имеется и ряд других, не менее авторитетных исследований.

«В рейтинге глобальной конкурентоспособности института развития менеджмента в 2017 году Казахстан, например, занял 32 место. В этом рейтинге мы улучшили свои показатели на 15 позиций, в сравнении с 2016 годом. Данный рейтинг обновляется ежегодно, страны оцениваются по 342 показателям, которые поделены на 4 группы - состояние экономики, эффективность правительства, в том числе и уровень коррупции, состояние деловой сферы и развитость инфраструктуры», - сообщил представитель Нацбюро.

При этом он подчеркнул, что Казахстан в данном рейтинге обошел такие страны, как Испания, Польша, Италия и Турция.