Статистический анализ

Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть)

Начальник Центра правового мониторинга Института законодательства Республики Казахстан, к.ю.н. Елеусизова И.К. Старший научный сотрудник Центра правового мониторинга Института законодательства Республики Казахстан Тұрлыбек Д.М.

Предметом настоящего исследования выступает Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года № 268-XIII.

Анализ включает основные выводы о динамике внесения изменений в указанный Кодекс, а также определение его стабильности в соответствии с выработанной методикой.

Результаты статистического анализа могут быть использованы в ходе дальнейших правовых исследований в целях совершенствования гражданского законодательства РК.

1. Общие положения

В рамках статистического анализа Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) (далее - Кодекс) было выявлено, что с момента его принятия в декабре 2017 года по май 2018 года (за 23 года и 4 месяца или 280 месяцев) в Кодекс были внесены изменения и дополнения 112 законами [1].

Таблица 1 и Диаграмма 1 отражают количество законов о внесении изменений и дополнений в анализируемый Кодекс в разбивке по годам.

Таблица 1

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 4 6 3 2 4 2 6 3 3 6 Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7 4 8 4 8 10 3 7 13 3 3 0

Диаграмма 1

Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее частым изменениям и дополнениям Кодекс подвергался в 2015 году - 13 раз и в 2012 году - 10 раз.

В 1995 году поправки были внесены 1 раз, в 1996, 2000 и 2002 годах - по 2 раза в год, в 1999, 2004, 2005, 2013, 2016 и 2017 годах - по 3 раза, в 1997, 2001, 2008 и 2010 годах - по 4 раза, в 1998, 2003 и 2006 годах - по 6 раз, в 2007 и 2014 годах - по 7 раз, в 2009 и 2011 годах - по 8 раз в год. И лишь в 2018 году анализируемый Кодекс еще не подвергался изменениям [1].

В Диаграмме 2 указаны значения и количество периодов стабильности Кодекса.

Диаграмма 2

Как показывают данные Диаграммы 2, преобладающая часть периодов стабильности Кодекса (90,1%) находится в значении до 6 месяцев, то есть период времени между принятием двух законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, составляет менее 6 месяцев.

Из них 23,2 % периодов стабильности находятся в значении от 0 до 10 дней, 20,5% - от 10 дней до 1 месяца, 22,3% - от 1 до 3 месяцев, 24,1% - от 3 до 6 месяцев.

Период стабильности Кодекса в минимальном значении составляет

0 дней, в максимальном - 1 год и 4 дня.

Значение периода стабильности Кодекса равное 0 означает, что период времени между принятием двух законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, составляет менее 24 часов. То есть, за 1 день двумя и более законами были внесены поправки в нормы Кодекса.

Максимальный период стабильности в 1 год и 4 дня означает, что наибольший период времени между двумя изменениями и дополнениями в Кодекс равен 1 году и 4 дням. Так, редакция Кодекса в минимальном значении 0 дней обновилась дважды за день в 1998, 1999, 2012, 2014,

2015 годах, трижды за день - в 2007 году. При этом в 2015 году минимальное значение стабильности Кодекса равное 0 имело место трижды.

В максимальном значении периода стабильности в 1 год и 4 дня Кодекс был обновлен в 2000 году.

Необходимо отметить, что из 112 законов 13 (11,6%) посвящены правовому регулированию юридических лиц, 9 (8%) - деятельности банков и иных финансовых организаций, а также платежных систем, 8 (7%) - вопросам имущества, в том числе государственного, а также деятельности государственных юридических лиц, 7 (6,25%) - банкротства и реабилитации, по 6 (5,35%) - предпринимательства, таможенного регулирования и налогообложения, страхования соответственно, 9 (8%) - иным вопросам гражданского законодательства (Таблица 2).

Таблица 2

Год Тематика законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО Отдельные законы о внесении изменений и дополнений в ГК и совершенствовании гражданского законодательства Юридические лица. Саморегулирование Разрешения и уведомления. Лицензирование Банковская деятельность Вопросы предпринимательства .Вопросы банкротства и реабилитации Вопросы имущества. Гос.имущество Государственное управление и местное самоуправление. Контроль и надзор Тамож.регулирование. Налогообложение Страхование и страховая деятельность Хлебоприемные предпр. Хлопковая отрасль Информатизация. Персональные данные. ЭЦП Ипотечное кредитование. Права потребителей Благотворительность Финансовые центры. Инвестиции Правосудие. Разрешение споров. Исполнительное производство. Аудиторская деятельность Проектное финансирование и секьюритизация Противодействие легализации незаконных доходов и финансированию терроризма Приведение в соответствие с Конституцией СМИ. Наука и образование. Инновации Жилищные отношения Магистральные рубопроводы Интеллектуальная собственность Исключение пробелов, коллизий и коррупц.норм Космическая деятельность Пенсионное обеспечение Совершенствование уголовного законодательства 1995 1 1 1996 2 1 1 1997 4 1 1 1 1 1998 6 1 2 1 1 1 1999 3 1 1 1 2000 2 1 1 2001 4 1 1 1 1 2002 2 1 1 2003 6 2 1 1 1 1 2004 3 1 1 1 2005 3 1 1 1 2006 6 1 1 1 1 1 1 2007 7 1 1 2 1 1 1 2008 4 1 1 1 1 2009 8 2 1 1 1 1 1 1 2010 4 1 1 1 1 2011 8 1 1 1 1 1 2 1 2012 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2013 3 1 1 1 2014 7 1 1 1 1 1 1 1 2015 13 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2016 3 1 1 1 2017 3 1 1 1 2018 0 Всего 112 9 13 4 9 6 7 8 5 6 6 2 4 3 1 3 5 1 2 4 1 4 1 1 2 2 1 1 1

Наиболее значимыми с точки зрения качественных и количественных показателей изменений и дополнений, вносимых в Кодекс, являются Законы РК:

1) от 11 июля 1997 г. № 154 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности»;

2) от 2 марта 1998 г. № 211 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) и в Постановление Верховного Совета Республики Казахстан «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть)»;

3) от 16 мая 2003 года № 416 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ»;

4) от 12 января 2007 года № 225 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части)»;

5) от 1 марта 2011 года № 414-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества»;

6) от 25 марта 2011 года № 421-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства»;

7) от 7 марта 2014 года № 177-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства, налогообложения»;

8) от 24 ноября 2015 года № 422-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан»;

9) от 27 февраля 2017 года № 49-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности».

2. Постатейный анализ

В ходе статистического анализа Кодекса были выявлены статьи, которые наиболее часто подвергались поправкам. Соответствующие данные приведены в Таблице 3.

В целом из 413 фактически действующих на сегодняшний день статей Кодекса поправки вносились в 228 статей (55,2%), включены в Кодекс - 13 статей (3,15%), не подвергались изменениям и дополнениям - 172 статьи (41,65%). При этом за время действия Кодекса из него было исключено 8 статей.

Таблица 3

Статья Заголовок статьи Количество законов Статья 50 Порядок ликвидации юридического лица 17 Статья 49 Основания ликвидации юридического лица 14 Статья 41 Учредительные документы юридического лица 12 Статья 59 Вклад в уставный капитал хозяйственного товарищества. Доля участника в уставном капитале и имуществе хозяйственного товарищества 12 Статья 44 Ответственность юридического лица 11 Статья 42 Государственная регистрация и перерегистрация юридических лиц 10 Статья 51 Удовлетворение требований кредиторов 10 Статья 45 Реорганизация юридического лица 9 Статья 58 Основные положения о хозяйственном товариществе 9 Статья 192 Право государственной собственности 8 Статья 282 Денежное обязательство 8 Статья 10 Защита прав предпринимателей и потребителей 7 Статья 19 Предпринимательская деятельность граждан 7 Статья 156 Биржевые сделки 7 Статья 193-1 Стратегические объекты 7 Статья 3 Гражданское законодательство Республики Казахстан 6 Статья 34 Виды и формы юридических лиц 6 Статья 38 Наименование юридического лица 6 Статья 52 Банкротство 6 Статья 77 Основные положения о товариществе с ограниченной ответственностью 6 Статья 85 Понятие акционерного общества 6 Статья 91 Выпуск и размещение ценных бумаг 6 Статья 92 Управление акционерным обществом 6 Статья 242 Бесхозяйные вещи 6 Статья 60 Управление хозяйственным товариществом 5 Статья 79 Управление в товариществе с ограниченной ответственностью 5 Статья 95 Зависимое акционерное общество 5 Статья 106 Общественное объединение 5 Статья 132 Передача прав по ценной бумаге 5 Статья 152 Письменная форма сделки 5 Статья 159 Основания недействительности сделок 5 Статья 167 Доверенность 5 Статья 319 Реализация заложенного имущества 5

Представленная в Таблице 1 информация свидетельствует о том, что основные статьи, подвергшиеся изменениям и дополнениям, касаются вопросов ликвидации и реорганизации юридических лиц, их учредительных документов, уставного капитала, ответственности юридических лиц, их регистрации и перерегистрации, отдельных организационно-правовых форм юридических лиц, государственной собственности, прав предпринимателей и потребителей, денежных обязательств, сделок и др.

Указанные поправки связаны с проводимыми в Казахстане правовыми реформами, связанными с исполнением поручений Главы государства Н.А. Назарбаева, реализацией положений государственных программ и иных стратегических документов (послания народу Казахстана, Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года и др.).

3. Стабильность Закона

В рамках исследования для Кодекса был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения (Таблица 4).

Таким образом, среднее значение периода стабильности (Кстаб.) определяется через соотношение общего срока действия Кодекса в месяцах (Т) на общее количество законов, которые вносили в него изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:

Кстаб.=Т/А

Таблица 4

НПА Средний период стабильности Кол-во законов, которыми внесены изменения в Кодекс (А) Период действия Кодекса в месяцах (Т) Коэффициент стабильности Кстаб. Кодекс 112 280 2,5

Таким образом, среднее значение стабильности Кодекса [2] составляет 2,5. Это означает, что изменения в Кодекс принимались в среднем каждые

2,5 месяца.

Нестабильность законодательства

Понятие «коэффициент нестабильности» означает величину, определяемую как результат деления количества нормативных актов, вносивших в него изменения, на количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения (Таблица 5).

Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся Кодекс. Значение коэффициента нестабильности (Кнестаб.) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения (А) и периода действия Кодекса в месяцах (T), определяется как соотношение их числовых величин и выражается в следующей формуле:

Кнестаб. = А/Т

Таблица 5

НПА Кол-во законов, которыми внесены изменения (А) Срок действия Кодекса в месяцах (Т) Коэффициент нестабильности К нестаб. Кодекс 112 280 0,4

Необходимо отметить частый характер и большое количество периодов стабильности Кодекса в минимальном значении от 0 до 10 дней (26) (см. Диаграмму 2), что имело место в 1997, 1998, 1999, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 годах.

В этой связи представляется целесообразным определение значений коэффициентов нестабильности на отдельные периоды действия Кодекса: с момента принятия до января 2000 года, с января 2000 года по январь

2010 года, с января 2010 года по май 2018 года (Таблица 6).

Таблица 6

Период действия Кодекса Кол-во законов, которыми внесены изменения (А) Срок действия Кодекса в месяцах (Т) Коэффициент нестабильности К нестаб. до января 2000 года) 16 60 0,27 с января 2000 года по январь 2010 года 45 120 0,37 с января 2010 года по май 2018 года 51 100 0,51

Сравнение значений коэффициентов нестабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз выросла либо уменьшилась интенсивность изменения Кодекса.

Изменение коэффициента нестабильности (Кизм.) определяется как соотношение:

- коэффициента нестабильности на январь 2000 года (Кнестаб.2000)

к коэффициенту нестабильности на январь 2010 года (Кнестаб. 2010);

- коэффициента нестабильности на январь 2010 года (Кнестаб.2010)

к коэффициенту нестабильности на май 2018 года (Кнестаб. 2018);

- коэффициента нестабильности на январь 2000 года (Кнестаб.2000)

к коэффициенту нестабильности на май 2018 года (Кнестаб. 2018);

Кизм. = Кнестаб. 2010/ Кнестаб. 2000

Кизм. = Кнестаб. 2018/ Кнестаб. 2010

Кизм. = Кнестаб. 2018/ Кнестаб. 2000

Таблица 7

НПА Коэффициент нестабильности на январь 2000 года Коэффициент нестабильности с января 2000 года по январь 2010 года Изменение коэффициента нестабильности Кодекс 0,27 0,37 1,37

Таблица 8

НПА Коэффициент нестабильности с января 2000 года по январь 2010 года Коэффициент нестабильности с января 2010 года по май 2018 года Изменение коэффициента нестабильности Кодекс 0,37 0,51 1,38

Таблица 9

НПА Коэффициент нестабильности на январь 2000 года Коэффициент нестабильности с января 2010 года по май 2018 года Изменение коэффициента нестабильности Кодекс 0,27 0,51 1,89

Расчет коэффициента нестабильности привел к выводу о существовании тенденции увеличения роста коэффициента нестабильности Кодекса.

Полученный результат означает, что Кодекс стал меняться чаще, чем в более ранний период (Таблицы 7, 8, 9).

Выводы:

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что анализируемый Кодекс является нестабильным.

Законодательная политика в отношении Кодекса является политикой изменений.

Динамика внесения изменений и дополнений в Кодекс обусловлена общей активностью принятия законов и политикой развития гражданского законодательства в Казахстане, проводимой в соответствии со стратегическими направлениями развития Казахстана (Стратегии «Казахстан-2030», «Казахстан-2050», План нации - 100 конкретных шагов по пяти институциональным реформам и др.).

Данные реформы предусматривали изменения в различных отраслях законодательства, таких как банковское, страховое, таможенное, налоговое, пенсионное, жилищное, гражданско-процессуальное законодательство, а также законодательство в сфере арбитража и медиации, науки и образования, инноваций, разрешений и уведомлений, государственного управления и местного самоуправления, информатизации и др.

[1] Статистический анализ проведен на основе данных Информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» по состоянию на май 2018 года.

[2] Средний период стабильности - длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения. Среднее значение периода стабильности определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения.