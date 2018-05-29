Статистический
анализ
Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть)
|
Начальник
Центра правового мониторинга
Института законодательства
Республики Казахстан, к.ю.н.
Елеусизова И.К.
|
Старший научный сотрудник
Центра правового мониторинга
Института законодательства
Республики Казахстан
Тұрлыбек Д.М.
Предметом настоящего исследования выступает Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года № 268-XIII.
Анализ включает основные выводы о динамике внесения изменений в указанный Кодекс, а также определение его стабильности в соответствии с выработанной методикой.
Результаты статистического анализа могут быть использованы в ходе дальнейших правовых исследований в целях совершенствования гражданского законодательства РК.
1. Общие положения
В рамках статистического анализа Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) (далее - Кодекс) было выявлено, что с момента его принятия в декабре 2017 года по май 2018 года (за 23 года и 4 месяца или 280 месяцев) в Кодекс были внесены изменения и дополнения 112 законами [1].
Таблица 1 и Диаграмма 1 отражают количество законов о внесении изменений и дополнений в анализируемый Кодекс в разбивке по годам.
Таблица 1
|
Год
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
1
|
2
|
4
|
6
|
3
|
2
|
4
|
2
|
6
|
3
|
3
|
6
|
Год
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
7
|
4
|
8
|
4
|
8
|
10
|
3
|
7
|
13
|
3
|
3
|
0
Диаграмма 1
Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее частым изменениям и дополнениям Кодекс подвергался в 2015 году - 13 раз и в 2012 году - 10 раз.
В 1995 году поправки были внесены 1 раз, в 1996, 2000 и 2002 годах - по 2 раза в год, в 1999, 2004, 2005, 2013, 2016 и 2017 годах - по 3 раза, в 1997, 2001, 2008 и 2010 годах - по 4 раза, в 1998, 2003 и 2006 годах - по 6 раз, в 2007 и 2014 годах - по 7 раз, в 2009 и 2011 годах - по 8 раз в год. И лишь в 2018 году анализируемый Кодекс еще не подвергался изменениям [1].
В Диаграмме 2 указаны значения и количество периодов стабильности Кодекса.
Диаграмма 2
Как показывают данные Диаграммы 2, преобладающая часть периодов стабильности Кодекса (90,1%) находится в значении до 6 месяцев, то есть период времени между принятием двух законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, составляет менее 6 месяцев.
Из них 23,2% периодов стабильности находятся в значении от 0 до 10 дней, 20,5% - от 10 дней до 1 месяца, 22,3% - от 1 до 3 месяцев, 24,1% - от 3 до 6 месяцев.
Период стабильности Кодекса в минимальном значении составляет
0 дней, в максимальном - 1 год и 4 дня.
Значение периода стабильности Кодекса равное 0 означает, что период времени между принятием двух законов, которые вносят изменения и дополнения в Кодекс, составляет менее 24 часов. То есть, за 1 день двумя и более законами были внесены поправки в нормы Кодекса.
Максимальный период стабильности в 1 год и 4 дня означает, что наибольший период времени между двумя изменениями и дополнениями в Кодекс равен 1 году и 4 дням. Так, редакция Кодекса в минимальном значении 0 дней обновилась дважды за день в 1998, 1999, 2012, 2014,
2015 годах, трижды за день - в 2007 году. При этом в 2015 году минимальное значение стабильности Кодекса равное 0 имело место трижды.
В максимальном значении периода стабильности в 1 год и 4 дня Кодекс был обновлен в 2000 году.
Необходимо отметить, что из 112 законов 13 (11,6%) посвящены правовому регулированию юридических лиц, 9 (8%) - деятельности банков и иных финансовых организаций, а также платежных систем, 8 (7%) - вопросам имущества, в том числе государственного, а также деятельности государственных юридических лиц, 7 (6,25%) - банкротства и реабилитации, по 6 (5,35%) - предпринимательства, таможенного регулирования и налогообложения, страхования соответственно, 9 (8%) - иным вопросам гражданского законодательства (Таблица 2).
Таблица 2
|
Год
|
|
Тематика законов, которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
|
Отдельные законы о внесении изменений и дополнений в ГК и совершенствовании гражданского законодательства
|
Юридические лица. Саморегулирование
|
Разрешения и уведомления. Лицензирование
|
Банковская деятельность
|
Вопросы предпринимательства
|
.Вопросы банкротства и реабилитации
|
Вопросы имущества. Гос.имущество
|
Государственное управление и местное самоуправление. Контроль и надзор
|
Тамож.регулирование. Налогообложение
|
Страхование и страховая деятельность
|
Хлебоприемные предпр. Хлопковая отрасль
|
Информатизация. Персональные данные. ЭЦП
|
Ипотечное кредитование. Права потребителей
|
Благотворительность
|
Финансовые центры. Инвестиции
|
Правосудие. Разрешение споров. Исполнительное производство.
|
Аудиторская деятельность
|
Проектное финансирование и секьюритизация
|
Противодействие легализации незаконных доходов и финансированию терроризма
|
Приведение в соответствие с Конституцией
|
СМИ. Наука и образование. Инновации
|
Жилищные отношения
|
Магистральные рубопроводы
|
Интеллектуальная собственность
|
Исключение пробелов, коллизий и коррупц.норм
|
Космическая деятельность
|
Пенсионное обеспечение
|
Совершенствование уголовного законодательства
|
|
1995
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1996
|
2
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997
|
4
|
|
1
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998
|
6
|
1
|
2
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1999
|
3
|
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000
|
2
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2001
|
4
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002
|
2
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003
|
6
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2005
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006
|
6
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007
|
7
|
1
|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008
|
4
|
1
|
1
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009
|
8
|
|
|
|
2
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010
|
4
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
8
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
2
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
|
10
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
2013
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
2014
|
7
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2015
|
13
|
1
|
2
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
2016
|
3
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
3
|
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
112
|
9
|
13
|
4
|
9
|
6
|
7
|
8
|
5
|
6
|
6
|
2
|
4
|
3
|
1
|
3
|
5
|
1
|
2
|
4
|
1
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
Наиболее значимыми с точки зрения качественных и количественных показателей изменений и дополнений, вносимых в Кодекс, являются Законы РК:
1) от 11 июля 1997 г. № 154 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности»;
2) от 2 марта 1998 г. № 211 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) и в Постановление Верховного Совета Республики Казахстан «О введении в действие Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть)»;
3) от 16 мая 2003 года № 416 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ»;
4) от 12 января 2007 года № 225 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части)»;
5) от 1 марта 2011 года № 414-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества»;
6) от 25 марта 2011 года № 421-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства»;
7) от 7 марта 2014 года № 177-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства, налогообложения»;
8) от 24 ноября 2015 года № 422-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан»;
9) от 27 февраля 2017 года № 49-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности».
2. Постатейный анализ
В ходе статистического анализа Кодекса были выявлены статьи, которые наиболее часто подвергались поправкам. Соответствующие данные приведены в Таблице 3.
В целом из 413 фактически действующих на сегодняшний день статей Кодекса поправки вносились в 228 статей (55,2%), включены в Кодекс - 13 статей (3,15%), не подвергались изменениям и дополнениям - 172 статьи (41,65%). При этом за время действия Кодекса из него было исключено 8 статей.
Таблица 3
|
Статья
|
Заголовок статьи
|
Количество законов
|
Статья 50
|
Порядок ликвидации юридического лица
|
17
|
Статья 49
|
Основания ликвидации юридического лица
|
14
|
Статья 41
|
Учредительные документы юридического лица
|
12
|
Статья 59
|
Вклад в уставный капитал хозяйственного товарищества. Доля участника в уставном капитале и имуществе хозяйственного товарищества
|
12
|
Статья 44
|
Ответственность юридического лица
|
11
|
Статья 42
|
Государственная регистрация и перерегистрация юридических лиц
|
10
|
Статья 51
|
Удовлетворение требований кредиторов
|
10
|
Статья 45
|
Реорганизация юридического лица
|
9
|
Статья 58
|
Основные положения о хозяйственном товариществе
|
9
|
Статья 192
|
Право государственной собственности
|
8
|
Статья 282
|
Денежное обязательство
|
8
|
Статья 10
|
Защита прав предпринимателей и потребителей
|
7
|
Статья 19
|
Предпринимательская деятельность граждан
|
7
|
Статья 156
|
Биржевые сделки
|
7
|
Статья 193-1
|
Стратегические объекты
|
7
|
Статья 3
|
Гражданское законодательство Республики Казахстан
|
6
|
Статья 34
|
Виды и формы юридических лиц
|
6
|
Статья 38
|
Наименование юридического лица
|
6
|
Статья 52
|
Банкротство
|
6
|
Статья 77
|
Основные положения о товариществе с ограниченной ответственностью
|
6
|
Статья 85
|
Понятие акционерного общества
|
6
|
Статья 91
|
Выпуск и размещение ценных бумаг
|
6
|
Статья 92
|
Управление акционерным обществом
|
6
|
Статья 242
|
Бесхозяйные вещи
|
6
|
Статья 60
|
Управление хозяйственным товариществом
|
5
|
Статья 79
|
Управление в товариществе с ограниченной ответственностью
|
5
|
Статья 95
|
Зависимое акционерное общество
|
5
|
Статья 106
|
Общественное объединение
|
5
|
Статья 132
|
Передача прав по ценной бумаге
|
5
|
Статья 152
|
Письменная форма сделки
|
5
|
Статья 159
|
Основания недействительности сделок
|
5
|
Статья 167
|
Доверенность
|
5
|
Статья 319
|
Реализация заложенного имущества
|
5
Представленная в Таблице 1 информация свидетельствует о том, что основные статьи, подвергшиеся изменениям и дополнениям, касаются вопросов ликвидации и реорганизации юридических лиц, их учредительных документов, уставного капитала, ответственности юридических лиц, их регистрации и перерегистрации, отдельных организационно-правовых форм юридических лиц, государственной собственности, прав предпринимателей и потребителей, денежных обязательств, сделок и др.
Указанные поправки связаны с проводимыми в Казахстане правовыми реформами, связанными с исполнением поручений Главы государства Н.А. Назарбаева, реализацией положений государственных программ и иных стратегических документов (послания народу Казахстана, Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года и др.).
3. Стабильность Закона
В рамках исследования для Кодекса был исчислен «период стабильности», под которым понимается длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения (Таблица 4).
Таким образом, среднее значение периода стабильности (Кстаб.) определяется через соотношение общего срока действия Кодекса в месяцах (Т) на общее количество законов, которые вносили в него изменения и дополнения (А), и выражается в следующей формуле:
Кстаб.=Т/А
Таблица 4
|
НПА
|
Средний период стабильности
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения в Кодекс
(А)
|
Период действия Кодекса в месяцах (Т)
|
Коэффициент стабильности
Кстаб.
|
Кодекс
|
112
|
280
|
2,5
Таким образом, среднее значение стабильности Кодекса [2] составляет 2,5. Это означает, что изменения в Кодекс принимались в среднем каждые
2,5 месяца.
Нестабильность законодательства
Понятие «коэффициент нестабильности» означает величину, определяемую как результат деления количества нормативных актов, вносивших в него изменения, на количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения (Таблица 5).
Чем выше коэффициент нестабильности, тем чаще менялся Кодекс. Значение коэффициента нестабильности (Кнестаб.) находится в зависимости от двух параметров: количества законов, вносящих изменения (А) и периода действия Кодекса в месяцах (T), определяется как соотношение их числовых величин и выражается в следующей формуле:
Кнестаб. = А/Т
Таблица 5
|
НПА
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)
|
Срок действия Кодекса в месяцах (Т)
|
Коэффициент нестабильности
Кнестаб.
|
Кодекс
|
112
|
280
|
0,4
Необходимо отметить частый характер и большое количество периодов стабильности Кодекса в минимальном значении от 0 до 10 дней (26) (см. Диаграмму 2), что имело место в 1997, 1998, 1999, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 годах.
В этой связи представляется целесообразным определение значений коэффициентов нестабильности на отдельные периоды действия Кодекса: с момента принятия до января 2000 года, с января 2000 года по январь
2010 года, с января 2010 года по май 2018 года (Таблица 6).
Таблица 6
|
Период действия Кодекса
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения (А)
|
Срок действия Кодекса в месяцах (Т)
|
Коэффициент нестабильности
Кнестаб.
|
до января 2000 года)
|
16
|
60
|
0,27
|
с января 2000 года по январь 2010 года
|
45
|
120
|
0,37
|
с января 2010 года по май 2018 года
|
51
|
100
|
0,51
Сравнение значений коэффициентов нестабильности, полученных в разное время, дает представление о том, во сколько раз выросла либо уменьшилась интенсивность изменения Кодекса.
Изменение коэффициента нестабильности (Кизм.) определяется как соотношение:
- коэффициента нестабильности на январь 2000 года (Кнестаб.2000)
к коэффициенту нестабильности на январь 2010 года (Кнестаб. 2010);
- коэффициента нестабильности на январь 2010 года (Кнестаб.2010)
к коэффициенту нестабильности на май 2018 года (Кнестаб. 2018);
- коэффициента нестабильности на январь 2000 года (Кнестаб.2000)
к коэффициенту нестабильности на май 2018 года (Кнестаб. 2018);
Кизм. = Кнестаб. 2010/ Кнестаб. 2000
Кизм. = Кнестаб. 2018/ Кнестаб. 2010
Кизм. = Кнестаб. 2018/ Кнестаб. 2000
Таблица 7
|
НПА
|
Коэффициент нестабильности
на январь 2000 года
|
Коэффициент нестабильности
с января 2000 года по январь 2010 года
|
Изменение коэффициента нестабильности
|
Кодекс
|
0,27
|
0,37
|
1,37
Таблица 8
|
НПА
|
Коэффициент нестабильности
с января 2000 года по январь 2010 года
|
Коэффициент нестабильности
с января 2010 года по май 2018 года
|
Изменение коэффициента нестабильности
|
Кодекс
|
0,37
|
0,51
|
1,38
Таблица 9
|
НПА
|
Коэффициент нестабильности
на январь 2000 года
|
Коэффициент нестабильности
с января 2010 года по май 2018 года
|
Изменение коэффициента нестабильности
|
Кодекс
|
0,27
|
0,51
|
1,89
Расчет коэффициента нестабильности привел к выводу о существовании тенденции увеличения роста коэффициента нестабильности Кодекса.
Полученный результат означает, что Кодекс стал меняться чаще, чем в более ранний период (Таблицы 7, 8, 9).
Выводы:
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что анализируемый Кодекс является нестабильным.
Законодательная политика в отношении Кодекса является политикой изменений.
Динамика внесения изменений и дополнений в Кодекс обусловлена общей активностью принятия законов и политикой развития гражданского законодательства в Казахстане, проводимой в соответствии со стратегическими направлениями развития Казахстана (Стратегии «Казахстан-2030», «Казахстан-2050», План нации - 100 конкретных шагов по пяти институциональным реформам и др.).
Данные реформы предусматривали изменения в различных отраслях законодательства, таких как банковское, страховое, таможенное, налоговое, пенсионное, жилищное, гражданско-процессуальное законодательство, а также законодательство в сфере арбитража и медиации, науки и образования, инноваций, разрешений и уведомлений, государственного управления и местного самоуправления, информатизации и др.
[1] Статистический анализ проведен на основе данных Информационно-правовой системы нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» по состоянию на май 2018 года.
[2] Средний период стабильности - длительность условного периода, в течение которого в законодательный акт не вносятся изменения. Среднее значение периода стабильности определяется через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.