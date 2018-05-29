Для обслуживания деятельности сельхозкооперативов будет создан интернет-портал

Сайт даст возможность автоматизации сбора информации и мониторинга данных кооперативов.

Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания правительства РК первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев рассказал об изменении действующих целевых индикаторов государственной программы развития агропромышленного комплекса, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

«Во всем мире кооперация является мощным инструментом развития производительности труда, бизнеса. Поэтому в рамках действующей госпрограммы, в рамках ее актуализации мы подошли к вопросу развития кооперации именно как отраслевой подпрограммы, одного из инструментов, который позволит нам достичь задачи, поставленной главой государства, — повышение производительности труда и экспорта переработанной продукции в 2,5 раза за пять лет», — отметил Арман Евниев.

Между тем, по мнению вице-министра, истинная суть кооператива — чтобы участник кооператива получил доход, увеличил свою производительность труда. Если он будет производить больше с теми же ресурсами, на том же участке земли, с тем же поголовьем, то будет больше зарабатывать денег, развивать свой бизнес, свое дело.

По словам спикера, для обслуживания деятельности кооперативов будет создан специальный интернет-портал, где должен будет зарегистрироваться каждый кооператив.

Сайт даст возможность автоматизации сбора информации и мониторинга данных кооперативов, оценки результатов, позволит вести учет рабочих мест и производительности труда каждого участника. Здесь же будет организовано обучение цифровой грамотности членов кооперативов. Установление рейтинга между кооперативами и участниками будет способствовать росту их конкурентоспособности.

Информационная система станет для участников сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) инструментом мотивации, анализа, обучения, управления и оценки результата деятельности.

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