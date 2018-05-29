Размер налога на транспорт теперь можно рассчитать самостоятельно

Для удобства и быстроты расчета налога на транспорт автовладельцы могут воспользоваться калькулятором, который находится на сайте Комитета государственных доходов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по городу Алматы.

Как сообщили в ведомстве, калькулятор позволяет рассчитать сумму налога для транспорта любой категории, включая летательные аппараты и железнодорожный транспорт.

Для этого необходимо ввести параметры и за несколько секунд можно рассчитать сумму налога. Кроме того, эта система может посчитать размер пени в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности.

При расчете необходимо: зайти на сайт:

1. Указать год начисления налога.

2. Задать количество месяцев в году исчисления.

3. Выбрать тип транспортного средства.

4. Указать диапазон объема двигателя.

5. Задать фактический объем автомашины.

6. Нажать кнопку «Рассчитать».