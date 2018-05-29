Реванша не будет: Альваресу ищут нового соперника

Президент промоутерской компании Golden Boy PromotionsЭрик Гомес в интервью ESPN Deportes заявил, что они уже приступили к поиску нового соперника для Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), бой которого запланирован на 15 сентября. При этом ещё накануне утром для Канело оставался актуальным реванш с Геннадием Головкиным, но всё кардинально изменилось, после того как команда последнего решила пересмотреть условия сделки, сообщает vringe.com.

«По состоянию на данный момент боя нет, — констатирует Гомес в интервью ESPN Deportes. — Если бы вы спросили меня ещё в понедельник утром, я бы сказал, что мы близки (к сделке), и осталось согласовать всего несколько деталей. Но потом они стали настаивать на равном распределении призового фонда, и с тех пор бой реванш снят с повестки дня, а мы рассматриваем других соперников».

«Вариантов у Сауля предостаточно. Есть Дэниел Джейкобс и Билли Джо Сондерс, Жермалл Чарло и Давид Лемьё, а также Спайк О’Салливан, — продолжает Эрик. — У Головкина тоже есть выбор. Он может провести бой с обязательным претендентом (Сергеем Деревянченко), у которого аж 12 поединков в профи. Если он так хочет, пусть дерётся с парнем, которого никто не знает. Но мы ждать не собираемся».





