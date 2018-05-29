В Астане предложили устанавливать батуты только в определенных местах

На имя акима города Асета Исекешева подготовлено письмо - Асет Оспанов.

О том, как обеспечить безопасность казахстанских детей и снизить детский и подростковый травматизм, рассказал в ходе пресс-конференции в СЦК начальник отдела ювенальной полиции Комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно ситуации с батутом: данный факт был тщательно проанализирован. За подписью министра МВД на имя акима города Асета Исекешева подготовлено письмо, вынесено предложение о необходимости внесения поправок в правила благоустройства города, где необходимо регламентировать места расположения батутов, предоставление площадок для организаций детского досуга, проката детских машинок и так далее. И чтобы детский досуг был организован только в парках, скверах, но никоим образом в таких местах, где, к примеру, произошла ситуация с батутом возле ТД «Жаннур». Там находится в непосредственной близости проезжая часть, само место не огорожено. Хорошо, что дети из-за порыва ветра еще и под колеса машин не попали», - сообщил Асет Оспанов.

Напомним, на территории торгового центра «Жаннур» 4 мая сорвало ветром батут с детьми. По данным Комитета по ЧС МВД РК, батут пролетел около 20 метров от места закрепления. В результате инцидента в больницу с различными травмами попали пятеро детей. Согласно сообщениям врачей, в тяжелом состоянии находились четверо из них.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!