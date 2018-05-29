Пострадавший в ДТП мужчина требовал компенсацию, угрожая сжечь себя

В конечном итоге виновник выплатил компенсацию пострадавшему.

44-летний мужчина угрожал сжечь себя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Инцидент произошел 29 мая. В Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что 44-летний житель г.Актас, закрывшись в автомобиле на парковке одного из торговых домов Караганды, угрожает совершить самоподжог.

"Сотрудниками полиции было оцеплено место происшествия. В ходе выяснения обстоятельств мужчина пояснил свой поступок тем что, накануне он пострадал в результате ДТП, виновник которого пообещал выплатить ему деньги в качестве компенсации нанесенного ущерба. Однако на следующий день он отключил телефон. Поэтому пострадавший пошел на крайние меры, угрожая самоподжогом", - сообщили в полиции.

Полицейские выяснили все обстоятельства случившегося. И виновник ДТП возместил ущерб потерпевшему. На данный момент участники происшествия не имеют претензий к друг другу. Стоит отметить, что факт ДТП в органах полиции не зарегистрирован, так как заявление не поступало ни от одной из сторон.

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